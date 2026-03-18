Dans un courrier adressé aux directeurs nationaux et généraux, aux chefs de services, aux inspecteurs régionaux, ainsi qu’aux directeurs préfectoraux et communaux de l’Éducation, sans oublier la FEGUIPAE et les représentants de l’intersyndicale, l’Inspection générale de l’éducation a procédé à un rappel des périodes clés de l’année scolaire 2025-2026.

Ce document s’inscrit dans le cadre du suivi des activités pédagogiques et précise notamment le calendrier des évaluations ainsi que les dates des congés du deuxième trimestre.

Selon les indications officielles, les compositions du deuxième trimestre, au niveau de l’enseignement élémentaire, se dérouleront du 31 mars au 4 avril 2026 inclus.

La période de congés est fixée du 5 au 7 avril 2026 inclusivement, tandis que la reprise des cours est prévue pour le 8 avril 2026 à 8 heures sur toute l’étendue du territoire national.

L’inspecteur général de l’éducation insiste sur le respect strict de ces dispositions. “Je vous saurais gré de veiller au strict respect de ces différentes échéances dans vos juridictions respectives et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des évaluations ainsi que la reprise effective des activités pédagogiques”, a indiqué le communiqué.