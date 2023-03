L’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) a lancé ce vendredi 17 mars 2023, un concours de vidéos sur le thème “le film la guinéenne qui t’inspire”, dans le cadre de la poursuite de la célébration du mois de la femme.

« Nous avons trouvé que l’organisation d’un tel concours pourrait être quelque chose d’assez positive et d’assez impactant. L’objectif pour nous à travers le concours “Film la Guinéenne qui t’inspire” est de pousser les jeunes à démontrer leurs créativités en donnant la parole aux femmes et en mettant en avant des profits qui les inspire, montrer toute la beauté de la femme guinéenne. Il s’agit de passer par la vidéo qui est devenue un moyen d’expression de plus en plus accessible à tous les publics. Nous constatons que la jeunesse guinéenne et du monde entier sont en tain de s’accaparer de cet outil d’expression, pour montrer leurs créativités et dire ce qu’elles pensent au monde entier », a expliqué le président de l’Ablogui, Mamadou Alpha Diallo.

Tout le processus de ce concours se passera en ligne via le site www.generationquiose.org/concours vidéos. Les candidats doivent aller sur cette plateforme pour davantage découvrir toutes les informations nécessaires.

« Ce concours est ouvert aux jeunes et femmes guinéennes de moins de 30 ans. Pour les jeunes mineurs de moins de 18 ans l’autorisation d’une personne qui porte la responsabilité du candidat est obligatoire. Après ce premier critère, il faut produire une vidéo de moins de 3 minutes. On a décidé que ça soit une courte vidéo parce que les vidéos de moins de 3 minutes sont accessibles sur les réseaux sociaux et sont reconnues par les algorithmes. Ce n’est pas un documentaire, c’est un format populaire que nous voulons vulgariser. C’est de produire cette vidéo et la partagée », précise Mamadou Alpha Diallo.

Représentant l’Ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone à cette cérémonie, Xavier Henaut, a expliqué ce qui les a de plus motivé à accompagner Ablogui dans l’organisation de ce concours.

« L’idée, c’est de mettre en valeur les femmes guinéennes et de célébrer la femme par rapport à un certain nombre de problèmes notamment la violence sur le genre, de l’excision(…). On a voulu donner un souffle d’espoir un peu à toutes ces femmes et filles. On a voulu également avoir une vision guinéenne, un regard guinéen sur les femmes, c’est très important. Ce concours est un moyen de libérer des énergies certes de manière un peu modeste, mais de libérer des énergies créatives du pays. On sent que ce pays surtout en cette période qu’on traverse, est plein d’énergies, de talents d’hommes et de femmes qui ont juste besoin d’être accompagnés dans l’expression de ses talents et compétences ».

Le concours est ouvert du 17 au 31 mars 2023. 4 prix différents seront décernés aux heureux gagnants: « il y a le 1er prix du jury (Une caméra, un micro et un trépied), le 2ème prix du jury (une caméra et un trépied), le prix spécial de l’Ambassadeur de France ( un smartphone et accessoires) et le prix spécial du public (smartphone et accessoires) et ce 4ème prix sera attribué par les internautes», a indiqué le président de l’Ablogui.