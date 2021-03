Dans une interview accordée à nos confrères de Djoma média mercredi soir, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, s’est exprimé sur les opérations de déguerpissement des emprises des routes et des domaines appartenant à l’État dans le Grand Conakry et ses environs.

En s’exprimant sur ce dossier, Dr Ibrahima Kourouma s’est montré catégorique dans sa défense, à l’en croire, de l’intérêt public.

«Premièrement, tous ceux qui sont dégagés savent consciemment qu’ils sont installés sans document. Et deuxièmement, ils savent sciemment que ce sont eux-mêmes qui ont rajouté. Quand nous cassons, vous voyez automatiquement le vrai mur, la vraie limite. Mais pour avoir de l’argent, ils ont créé des magasins pour avoir de l’argent. Il n’y a pas d’aménagement qui se fait sans que les routes ne soient définies, sans que les dimensions de la chaussée ne soient définies. Quand vous bénéficiez d’un domaine, vous avez un plan de masse clair, précis. Vous connaissez vos limites (…)», a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs rassuré: « Il n’y aura pas du deux poids deux mesures, je peux vous rassurer cela. Il y a deux étapes : une étape de marquage, on ne peut pas freiner le marquage pour dire qu’on est en train de casser, on n’arrive pas par là-bas. Le marquage se fait de façon normale. Quand cette étape de marquage fini, nous avons des machines qui passent. Je voudrais vous dire ici de façon précise que tout ceux qui sont marqués et qui sont dans l’emprise, nous allons les déguerpir», a tranché le ministre de la Ville et de l’Amenagement du Territoire.