Nouveau tournant dans le dossier d’Ibrahima Kourouma. Blanchi mardi par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire ne recouvre pas pour autant la liberté.

Le parquet spécial a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue, prolongeant ainsi la procédure judiciaire. D’après une source proche du dossier, l’avocat de l’ex-ministre n’a pas encore reçu de notification officielle. Toutefois, l’acte de pourvoi aurait été enregistré au greffe.

L’affaire est désormais appelée à être examinée par la Cour suprême, où se jouera la prochaine étape de ce feuilleton judiciaire.