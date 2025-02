Dans le cadre de l’immersion gouvernementale, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a participé à la cérémonie de remise provisoire de la Cité Niger à Faranah. À cette occasion, le ministre Moussa Moïse Sylla a invité ses concitoyens à contribuer à faire de la Guinée une destination touristique de choix.

Dans son discours, le ministre a rappelé que la Cité Niger était longtemps laissée à l’abandon. “Elle était dans un état de coma depuis 2014. Mais le 5 septembre 2021, elle a été réanimée. Aujourd’hui, grâce à la vision et à la détermination du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, elle respire à pleins poumons. Ce projet dépasse le cadre d’une simple réhabilitation : c’est une véritable renaissance, une preuve tangible que, sous ce leadership, les paroles se transforment en actes et les défis en opportunités.

La Cité Niger, désormais équipée de nouvelles infrastructures, est prête à accueillir des visiteurs du monde entier, leur offrant une expérience mémorable tout en contribuant au rayonnement de notre pays. Je tiens à féliciter l’entreprise chargée des travaux, qui, malgré les obstacles administratifs rencontrés pendant onze longues années, a respecté son cahier des charges et mené ce projet à son terme. Je salue également tous les acteurs impliqués, des ouvriers sur le terrain aux décideurs politiques, qui ont permis cette réussite.”

Moussa Moïse Sylla a également souligné que l’immersion gouvernementale a permis aux ministres de prendre conscience d’ “une vérité incontestable”. Selon lui, pour que le tourisme devienne un véritable levier économique, “une approche intégrée et une collaboration étroite entre tous les ministères est indispensable.”

Le ministre a détaillé l’importance d’une approche collaborative dans le développement du secteur touristique : “Des infrastructures adaptées : “Il faut des routes en bon état, d’où les efforts du Ministère des Travaux Publics pour désenclaver les régions à fort potentiel touristique, comme Faranah.”

De l’électricité : “Le Ministère de l’Énergie œuvre à étendre l’accès à l’énergie, notamment dans les zones stratégiques pour le tourisme.”

De la sécurité : “Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile renforce ses dispositifs pour garantir la sûreté des visiteurs et des investisseurs.”

Des structures sanitaires performantes : “Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique modernise les infrastructures de santé dans ces zones.” Cette synergie entre ministères, rendue possible et visible par l’immersion gouvernementale, “est la clé pour transformer le tourisme en un véritable moteur de développement. Faranah, avec son immense potentiel, est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts”,a-t-il déclaré.

Après avoir rendu un hommage au président de la transition pour sa vision “audacieuse” et son engagement “indéfectible en faveur du développement de notre pays”, Moussa Moïse a ajouté que, sous le leadership du Général Mamadi Doumbouya, “la Guinée avance résolument vers un avenir meilleur, où le tourisme jouera un rôle central dans notre économie.”

Le ministre a conclu en affirmant que le tourisme n’est pas uniquement l’affaire des institutions ou des professionnels du secteur, mais bien une responsabilité collective. “Chacun d’entre nous, à son niveau, peut contribuer à faire de la Guinée une destination de choix. Soyons fiers de notre patrimoine, accueillons nos visiteurs avec chaleur et bienveillance, et œuvrons ensemble à bâtir une Guinée prospère et rayonnante.”