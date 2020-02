Détention de Junior Pkapkatali à Faranah: deux ONG réclament des poursuites judiciaire contre le préfet de Macenta

Membre actif de l’antenne locale du Front national pour la défense de la Constitution (Fndc), Robert Kaliva Guilavogui alias Junior Pkapkataki a été arrêté le 15 février 2020 “sur ordre du prefet de Macenta, Mohamed Cheick Diallo et conduit à la prison de Faranah”.

En conférence de presse lundi 17 février 2020, le Conseil supérieur de la diaspora forestière (CSDF), les Ong Mêmes droits pour tous (MDT) et Avocats sans frontière Guinée (ASF) a expliqué que “Junior Pkapkataki a été arrêté, samedi 15 février 2020 à Macenta, par 6 gendarmes venus à bord d’une pick-up, sans mandat”.

Selon l’avocat Me Antoine Pepe Lamah, “le seul crime de Robert Kaliva Guilavogui se résume à son appartenance active au FNDC et son militantisme contre l’adoption d’une nouvelle constitution”, a-t-il dénoncé en réclamant des poursuites judiciaires contre le préfet Mohamed Cheick Diallo.

Dans la déclaration, les ONG qualifient les agissents de l’Etat guinéen d’attentatoires aux libertés individuelles, d’expression et d’opinion consacrées aux articles 6 et 9 de la charte africaine des droits de l’Homme. “Cette situation honteuse est l’illustration parfaite d’un recul de la Démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays”.

Par ailleurs, la coalition a invité les Nations unies, l’Union africaine à exiger de l’Etat guinéen le respect de l’alternance démocratique et des droits de l’homme”.

Bah Adama Hawa