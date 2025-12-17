Le 2 décembre dernier, Abdoulaye Yéro Baldé, candidat du Front démocratique de Guinée (Frondeg) à l’élection présidentielle du 28 décembre, était l’invité du journal Afrique de TV5 Monde. Au cours de l’entretien, l’ancien vice-président finance à Global Alumnia New-York (2005-2010) a répondu à plusieurs questions concernant son projet de société.

Dans son intervention d’environ 7 minutes, l’ex ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (2016-2020) a avancé des chiffres concernant l’éducation et les ressources minières sans préciser les sources et le mécanisme de production qu’il envisage pour le gallium.

Sur le plateau de TV5Monde Afrique, le président du FRONDEG dénonce un taux d’achèvement au primaire « relativement bas pour les jeunes filles » et exprime son engagement pour la formation des jeunes afin de garantir leur employabilité. « […] Prenez le cycle primaire, le taux d’achèvement net est de 21 % environ et de 18 % pour les jeunes filles […] », a-t-il déclaré à 4 minutes 20 secondes de l’entretien.

Pour financer ces réformes, Abdoulaye Yéro Baldé compte aussi sur les recettes minières. « […] Lorsque vous transformez la bauxite en alumine, vous avez ce qu’on appelle le gallium. Le gallium, aujourd’hui, depuis le 1ᵉʳ décembre, le kilo se négocie à plus de 1 500 $, contre 400 $ en 2021 et 900 $ il y a un an. La tonne de bauxite c’est à 60 $, et 1 kg (de gallium) à 1 500 $, vous voyez tout de suite la différence, ce que cela peut apporter comme ressources pour le pays […] », a-t-il ajouté à 5 minutes 10 s. Il le justifie par « le prix attractif et une hausse de la demande mondiale » de ce métal utilisé dans la fabrication de plusieurs composants électroniques.

Le 28 décembre 2025, plus de six millions des Guinéens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Neuf candidats sont en lice dont une femme. La Guinée est dirigée depuis quatre ans par Mamadi Doumbouya, Colonel devenu Général d’armée et plus haut gradé de l’armée guinéenne. Le 5 septembre 2021, à la tête du Groupement des forces spéciales, une des unités d’élites de l’armée, il renverse par coup d’Etat l’ancien président Alpha Condé.

Vérification des chiffres

Pour vérifier ces déclarations, la direction de campagne du candidat Abdoulaye Yéro Baldé a premièrement été contactée. Les appels et courriels sont restés sans réponse. Ensuite, sur le taux d’achèvement, nous avons consulté l’ancien ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (2020-2021), le Professeur Alpha Amadou Bano Barry. Ce dernier estime que les chiffres avancés sont sous-estimés. Il nous a orientés vers l’Annuaire Statistiques Enseignement Primaire 2022-2023, produit par le Bureau des Stratégies et Développement dudit ministère.

Nous avons également contacté le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation pour avoir les statistiques actuelles. Son porte-parole, Mohamed Ansa Diawara, nous conseille au téléphone de lire : « l’Annuaire Statistiques de l’Enseignement Primaire, tout y est. Que ce soit le taux d’achèvement au primaire, le taux de scolarisation, le nombre d’écoles… ».

Selon cet annuaire publié en mai 2024, le taux d’achèvement du primaire est de 24,5 % au total et de 21,6 % pour les filles. En zone rurale, il est de 18,7 % en général et 15,1 % pour les filles ; en zone urbaine, de 34,5 % et 32,5 % pour les jeunes filles. Ces données indiquent que les statistiques – 21 % environ et de 18 % pour les jeunes filles – annoncées par le candidat Abdoulaye Yéro Baldé sur TV5 Monde Afrique ne sont pas exactes.

Qu’en est-il du gallium ?

Pour renflouer les caisses de l’État, le candidat mise sur la transformation des minerais, plutôt que l’exportation du brut. Il cite notamment le « gallium » issu de la bauxite. Ce métal précieux est utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs avancés, de composants haute fréquence pour la 5G, de chargeurs rapides, de systèmes RF militaires, mais aussi d’écrans LED, de lasers et de cellules photovoltaïques à couches minces. Sa stabilité thermique, sa non-toxicité et ses propriétés électroniques en font un matériau clé dans l’aérospatiale, le nucléaire et les applications médicales.

Cependant, sa production est quasi exclusivement chinoise. « En 2024, la production mondiale de gallium était d’environ 700 t, dont 98 % produites par la Chine », explique Yves Noack, chercheur associé au Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE).

Un prix attractif et évolutif

Le prix du gallium a fortement évolué ces dernières années. Il se négociait à 1 611,90 $/kg, contre 940 $ au début de l’année (+71 %) et 298,2 $ en janvier 2020 (+281 %). Ces chiffres confirment partiellement les déclarations du candidat. Pour autant, Abdoulaye Yéro Baldé n’a pas expliqué comment la Guinée pourrait produire ce métal, actuellement, qu’aucun pays africain ne produit.

D’après le bulletin de statistiques minières et carrières du ministère des Mines et de la Géologie de la Guinée, sur la période janvier-décembre 2024, la Guinée a exporté 145 859 987 tonnes de bauxite, faisant passer le pays de la troisième à la première place des exportateurs dans le monde. Et d’après les données du ministère, la Guinée dispose de réserves estimées à 40 milliards de tonnes.

Le pays pourrait donc produire du gallium, mais cela nécessite plus que la disponibilité de la matière première. Plusieurs facteurs entrent en compte comme la maîtrise de la technologie de production, la disponibilité de l’énergie et d’une main d’œuvre qualifiée, entre autres.

Le gallium est obtenu via le procédé Bayer, utilisé pour transformer la bauxite en alumine. À cause de la complexité du processus d’extraction, plusieurs raffineries d’alumine n’en produisent pas. « En règle générale, il est peu récupéré : environ 10% du potentiel », explique Yves Noack qui souligne que « Bauxite – alumine – gallium forment un tout » et que la production locale de gallium constitue surtout une valeur ajoutée, mais ne peut se substituer à la bauxite ou à l’alumine en termes de rentabilité économique.

Le chercheur associé au Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE) affirme qu’en « moyenne, une tonne de bauxite fournira 500 à 600 g de gallium ».

Verdict

Le taux d’achèvement au primaire en Guinée n’est pas actuellement de « 21 % environ et 18 % pour les jeunes filles ». Les chiffres officiels sont de 24,5 % au total et de 21,6 % pour les filles, selon l’Annuaire Statistiques de l’Enseignement Primaire produit par le Bureau des Stratégies et Développement du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Les chiffres annoncés par le candidat Abdoulaye Yéro Baldé sont inexacts.

Quant à l’autre affirmation du candidat, relative au gallium, elle est partiellement vraie : son prix se situe autour de 1 611,90$ (au 09 décembre 2025). Cependant, selon Yves Noack, la production du gallium doit être une valeur ajoutée à la bauxite et à l’alumine et non un produit de substitution.

Cet article a été rédigé par Mamadou Ciré Barry, Facely Konaté et Ciré Baldé au compte de l’Alliance des Acteurs pour l’Intégrité de l’Information en période électorale. Il a été édité et validé par le comité éditorial de l’Alliance.