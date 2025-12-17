A l’aube du coup d’envoi de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des nations, l’édition 2025 se distingue comme l’édition de toutes les particularités et de toutes les innovations. Le Maroc, pays hôte de la compétition, a mis la barre très haut en matière d’organisation. Entre des stades sophistiqués et ultra-modernes, des infrastructures annexes de haut niveau et une série d’innovations organisationnelles, le Royaume chérifien entend offrir la CAN la plus aboutie de l’histoire.

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l’Afrique se donne rendez-vous au Maroc pour la plus prestigieuse compétition du continent. C’est la première fois depuis 1988 que le Maroc se voit confier l’organisation de la compétition et le royaume espère offrir une véritable fête du football au public africain et mondial.

Une CAN dans neuf stades : une première en Afrique

L’une des plus grandes particularités de cette campagne 2025 est le nombre de stades prévus pour les 52 matchs du tournoi. Pour la première depuis la création de la CAN en 1957, la compétition se jouera dans neuf stades où chaque poule aura son propre stade. Certaines équipes feront d’ailleurs la navette dans plusieurs enceintes sportives du royaume. Ces neuf stades sont répartis dans six (6) grandes villes du royaume : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger et Rabat, la capitale politique du pays qui dispose à elle seule 4 stades. Le plus grand stade du tournoi est d’une capacité de 75.000 places situé dans la ville de Tanger, tandis que le plus petit, le stade AL Barid de Rabat accueille 18.000 personnes et abritera 4 matchs du tournoi.

À titre de comparaison, la CAN 2023 disputée en Côte d’Ivoire en 2024 s’était déroulée dans six stades répartis sur cinq villes hôtes.

Par ailleurs, chacune des 24 équipes participantes aura également son propre terrain d’entraînement et son propre hôtel tout au long de la compétition.

Toutes ces particularités témoignent de la volonté du pays hôte à offrir un cadre de compétition plus idéal, répondant aux standards des compétitions internationales à l’image de la coupe du monde FIFA.

L’innovation technologique au cœur de la compétition

Le niveau d’organisation de la CAN ne se limite pas seulement aux infrastructures sportives. La CAN 2025 se distingue également par une forte intégration de l’innovation technologique dans son organisation. Le comité d’organisation a notamment mis en place une billetterie intelligente couplée à une application mobile officielle dédiée à la compétition. Déjà téléchargée plus de 100 000 fois sur le Play Store, l’application Yalla sert de portefeuille numérique centralisant le FAN ID et les billets d’accès.

Ce dispositif numérique sera présenté aux points de contrôle et constitue le sésame indispensable pour accéder aux neuf stades ainsi qu’aux huit fan zones officielles. Une mesure qui vise à fluidifier l’accès aux enceintes sportives tout en renforçant les dispositifs de sécurité grâce à la centralisation des données d’identification.

En attendant le coup d’envoi prévu dimanche prochain, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat, le comité local d’organisation et la CAF peaufinent les derniers réglages pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les millions de spectateurs attendus au royaume jusqu’au soir du 18 janvier 2026.