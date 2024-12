L’activiste de la société civile, Alpha Bayo, a réagi au limogeage du directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP). Mandian Sidibé a été destitué le 14 décembre dernier pour mauvaise gestion et fait désormais face à des ennuis judiciaires.

Plusieurs sources ont confirmé qu’il a été entendu par les agents de l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF), qui mènent des enquêtes sur la gestion de l’ex-directeur de l’OGP.

Alpha Bayo salue cette initiative des autorités judiciaires et déclare . “Je suis entièrement d’accord pour qu’il réponde de sa mauvaise gestion devant la justice, en vertu du principe de la redevabilité”, a-t-il déclaré.

Cet activiste de la société civile est convaincu que de nombreux hauts cadres de l’administration du CNRD sont impliqués dans des affaires de corruption. Il invite donc les organes de lutte contre la pratique à élargir leur champ d’action à d’autres départements.

“Il est évident, comme l’eau de roche, que presque tous les départements et les directions générales sont plongés dans des scandales financiers extraordinaires. Les institutions étatiques chargées de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, notamment l’ORDEF, la CRIEF, l’Agence nationale de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, doivent s’activer pour freiner les saignées financières, mener des enquêtes sérieuses, juger et condamner les délinquants à la hauteur de leurs forfaits”, a lancé Alpha Bayo.

Il invite également l’opinion publique à se poser les questions suivantes : pourquoi les cadres ont-ils envoyé leurs familles à l’étranger ? Pourquoi les immeubles poussent-ils comme des champignons à Conakry et dans l’intérieur du pays ? Pourquoi d’autres achètent-ils des maisons à l’étranger ? Selon lui, la réponse réside dans le fait que “la quasi-totalité des cadres de l’administration se servent du peuple, au lieu de servir le peuple avec loyauté et sincérité”, ajoute-t-il.

L’ancien coordinateur de la MAOG interpelle les dirigeants sur la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d’éviter à la Guinée une crise économique sans précédent.