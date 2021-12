Match de la 8e journée de ligue 1 guinéenne, le Horoya AC a battu le Wakriya AC au Stade GLC de Nongo. Une courte avance née de l’ingéniosité du duo Morlaye-Boniface…

Deux matchs nuls (1-1, 0-0) était le bilan des oppositions entre le Horoya AC et le Wakriya AC la saison dernière. A l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, les deux clubs se retrouvaient ce soir au stade GLC de Nongo. Une rencontre nettement à la hauteur des attentes tant dans les l’intensité que dans l’engagement.

Très entreprenant, le Horoya AC butera sur la défense adverse de nombreuses fois avant de trouver la faille. Il faut dire que le portier COUMBASSA du Wakriya était décidé à retarder l’échéance. D’abord sur une très belle reprise de volée de Khadim DIAW qu’il dévie en corner. Ensuite dans un face à face avec Ismael CAMARA qu’il remporte et bien d’autres actions. C’est seulement en début de seconde période que Morlaye SYLLA décide de jouer rapidement un corner et trouve son coéquipier Boniface HABA libre dans la surface adverse. Ce dernier croise parfaitement sa tête et réussit à tromper COUMBASSA (47’, 1-0) pour l’ouverture du score.

Cette petite avance suffira aux matamkas pour empocher les 3 points de la victoire et compter désormais 14 points au classement, exactement comme son adversaire du soir, le Wakriya.

