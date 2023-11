Le dossier Air Guinée s’est invité à la rencontre, ce vendredi 17 novembre 2023 entre le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, et les responsables des Cours et Tribunaux du pays. Le garde des Sceaux a révélé que des tractations sont en cours pour la mise en place d’une commission rogatoire pour entendre le président de l’Ufdg.

A la demande de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), des juges guinéens ou sénégalais pourraient auditionner le président de l’Ufdg depuis le Sénégal dans cette affaire. Le processus de mise en place de cette commission sera facilité selon le ministre guinéen de la Justice par la voie diplomatique.

Alphonse Charles Wright l’a fait savoir en répondant aux préoccupations du procureur spécial de la Crief, Aly Touré. Faisant allusion à ce dossier, celui-ci indique que « certaines de ses citations qui sont envoyées au département [de la Justice] n’ont pas de retour ».

« Je vais vous répondre et ça va vous aider», a déclaré le ministre Charles Wright, interrompant ainsi le procureur Aly Touré.

« Je prends d’abord les cas les plus récents. Pour votre information, je vais dire au directeur chargé des affaires criminelles de vous indiquer la phase d’évolution. Quand vous envoyez, nous transmettons par voie diplomatique. Rien n’a retardé à notre niveau. Tant que nous n’avons pas de retour, il nous est très difficile de vous communiquer le résultat que vous demandez parce que c’est exécuté à un niveau où on ne fait que nous transmettre.

Je vous parle par exemple, le cas de la commission rogatoire de M. Cellou Dalein Diallo. Le ministre sénégalais de la Justice m’a appelé là-dessus, ils ont commencé le travail, je ne peux pas tout révéler. C’est pourquoi, nous attendons le retour pour pouvoir vous communiquer cela », a rassuré le ministre de la Justice.

L’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo est poursuivi dans la vente d’Air Guinée, une affaire qui remonte d’il y a plus de 20 ans. Il vit en exil depuis plus d’un an. L’opposant a réitéré plusieurs fois sa volonté de rentrer en Guinée, mais avant il souhaite avoir des garanties auprès des autorités de la transition.

Il faut rappeler que c’est au nom de la coopération judiciaire que Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba a été auditionné et rapatrié du Sénégal vers la Guinée en 2017. Reste à savoir si tel sera le cas de Cellou ?