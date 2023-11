Au cours de la rencontre qu’il a eu avec les responsables des cours et tribunaux ce vendredi 17 novembre 2023, le ministre de la Justice a été interpellé sur le déficit du personnel et d’infrastructures.

En réponse, Alphonse Charles Wright a annoncé des solutions envisagées par son département.

Pour combler le déficit, le garde des Sceaux prévoit de recruter 100 magistrats qui seront répartis dans les différentes juridictions du pays : « A partir du 31 décembre 2023, vous aurez 23 magistrats de la Cour suprême qui seront mis à la retraite. Quand vous prenez le ratio de magistrats par habitats normalement c’est un magistrat pour 10 mille habitants. Nous sommes face à une population estimée à 12 millions, ça veut dire que le ratio est loin d’être satisfaisant. La première solution que le président nous a proposé pour régler ce problème, parce que gouverner c’est anticiper, nous n’avons pas attendu que les magistrats partent à la retraite pour courir par-ci, par-là et chercher une solution. Nous avons demandé l’autorisation de Monsieur le président pour que le département contrairement à des années passées puissent recruter cette fois-ci 100 magistrats et 100 élèves greffiers. C’est déjà acté, ces magistrats sont en formation, ils vont accélérer leur formation théorique pour qu’ils se retrouvent le plus vite que possible au niveau de ces juridictions. Ça va atténuer le déficit.»

S’agissant des questions d’infrastructures, Charles Wright indique que la construction des bâtiments obéit à un délai. C’est pourquoi, poursuit-il, le ministère de la Justice est en train de réaliser des infrastructures dans toutes les préfectures.

Selon lui, la bonne nouvelle aujourd’hui est que les études pour la construction de la prison de Yorokoguia ont déjà commencé : « On va aller vers la réalisation de ce plus grand projet de construction des infrastructures pénitentiaires, dans le cadre d’amélioration du cadre de détention respectueux des droits humains.»

Dans la phase de la loi des finances 2024, Charles Wright annonce que des dispositions sont prises pour doter les juridictions des moyens de déplacement.

« Les magistrats ont leurs véhicules personnels, mais on ne peut utiliser ces véhicules là dans le cadre du service public. Ils ont besoin d’avoir des véhicules leur permettant d’accéder à des zones. C’est des problèmes qui sont posés nous trouverons des solutions», s’engage le garde des Sceaux.