La Guinée a signé, ce jeudi 17 octobre 2024, des conventions de financement d’un montant de 104 millions d’euros avec l’Union européenne dans le cadre du Plan d’actions annuel 2024.

Le Plan englobe, entre autres, le Programme TRANSFORM, doté de 10 millions d’euros, qui vise à soutenir l’emploi à travers le développement du secteur privé et de l’industrie, du Programme de réintégration et de gestion des migrations en Guinée, financé à hauteur de 28 millions d’euros, du Programme d’appui au secteur de la santé (PASS GUI), pour un montant de 20 millions d’euros ; et enfin du Programme SANITA+, qui alloue 46 millions d’euros à l’aménagement du territoire, à l’eau potable et à l’assainissement urbain.

L’ambassadrice de l’UE en Guinée, Jolita Pons, a souligné que la signature de ces conventions de financement réaffirme l’engagement de son organisation en faveur d’une amélioration durable des conditions de vie des Guinéens, et plus largement, pour une Guinée plus inclusive et plus équitable.

La signature de ces conventions de financement s’inscrit dans la continuité des plans d’action 2022 et 2023, a indiqué le Ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé. « Le nouveau paradigme de coopération que nous adoptons prône une collaboration directe entre les agences d’exécution et les administrations bénéficiaires, afin d’optimiser l’efficacité de nos actions. Ces conventions de financement marquent une étape essentielle du Programme indicatif pluriannuel (2021-2027). Une revue à mi-parcours nous permettra d’évaluer les progrès réalisés et d’effectuer les ajustements nécessaires, en accord avec notre Programme national de développement SIMANDOU 2040 », a-t-il expliqué.