Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’économie numérique, également Porte-parole du gouvernement ne digère pas les accusations du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), qui le désigne comme responsable de la restriction d’accès au site d’informations Guineematin.com.

Au lendemain de la marche du Syndicat pour exiger le rétablissement du média en ligne, Ousmane Gaoual Diallo annonce qu’il a déjà porté l’affaire devant la justice. Et dans cette affaire, le ministre entend se constituer partie civile excepté si le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, présente des excuses publiques.

«Non seulement j’ai porté plainte, mais aussi je vais me constituer partie civile sauf si votre collègue présente des excuses publiques. Le syndicaliste qui parle de moi et qui m’accuse en longueur de journée. Il doit apporter des preuves devant le tribunal qui m’incrimine et puis l’affaire est close», a déclaré Ousmane Gaoual dans “Les Grandes Gueules” sur Espace.

À la question de savoir si Ousmane Gaoual a confié à des gens qu’il connaît la personne qui est derrière la restriction de Guineematin, le ministre répond: «Je ne sais pas qui a fait ces restrictions. Si je connais la personne qui est à l’origine de cela, je le donne à l’Etat et je n’hésiterai pas de venir dans les médias et dire c’est tel qui est derrière ça.»

Le porte-parole du gouvernement précise que des investigations sont en cours suite aux plaintes des associations de presse déposées à la HAC et à l’ARPT, pour identifier ce qui est à l’origine du blocage de Guineematin.com. Ousmane Gaoual pense que les gens doivent garder un minimum de patience et attendre l’aboutissement des dites enquêtes, au lieu de tirer une conclusion sans preuve.