Le Tribunal de Première Instance de Dixinn a rendu son verdict ce mardi 17 septembre 2024 dans l’affaire impliquant Pépé Francis Haba, Simon Pierre Camara, et quatre autres prévenus accusés d’atteinte et de menace à la sécurité publique.

Le juge Lansana Keïta a acquitté Pierre Konomou, Joseph Maomou et Ange Kolomou, les déclarant non coupables des accusations portées contre eux. En revanche, Pépé Francis Haba, leader de l’UGDD, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 millions de francs guinéens.

Simon Pierre Camara a écopé d’un an de prison, dont 11 mois avec sursis, assorti d’une amende de 10 millions de francs. Bienvenu Théa a été condamné à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une amende de 10 millions de francs.

Le tribunal a ordonné la publication du verdict au Journal Officiel de la République, à leurs frais, et a interdit aux condamnés l’accès à la plateforme MPPD pour une durée de six mois. De plus, le juge a ordonné la confiscation des téléphones présentés comme éléments de preuve dans cette affaire.

