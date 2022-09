La Cour criminelle de Seine-Maritime en France a rendu son verdict dans l’affaire Mamoudou Boularo Barry le vendredi 16 septembre 2022. L’accusé franco-turc a été condamné à 9 ans de réclusion pour avoir tué Dr Barry le 19 juillet 2019, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal. Un verdict qui est loin d’être à la satisfaction de la famille Barry. L’épouse du défunt l’a fait savoir ce samedi 17 septembre chez nos confrères de FIM FM dans l’émission Mirador.

Après trois jours d’audience, le verdict de la Cour criminelle de Seine-Maritime a été rendu le vendredi 16 septembre 2022. Les cinq juges professionnels ont condamné Damien à 9 ans de réclusion dans l’affaire Mamoudou Barry. Fatoumata Diaraye Barry, l’épouse du défunt, dit que le verdict rendu n’est pas à la hauteur des attentes de la famille: « Je ne peux pas dire ça une satisfaction ou une victoire. C’est quelque chose qui est très dur, très difficile pour nous, pour la famille Barry. Après trois ans de combat c’est hier qu’on a réussi à avoir cette peine qui nous paraît très peu. Mais on se dit aussi peu importe la peine qui lui sera attribuée, ça ne ramènera pas mon mari. On n’a pas été satisfaits de cette peine. On aurait voulu que ce soit plus, parce que c’est une personne dangereuse pour la société. Et c’est une personne qui a des problèmes psychiatriques. Et ça date de très longtemps, depuis on enfance ».

Selon Fatoumata Diaraye Barry, la cour a reconnu l’altération du discernement mais pas l’abolition de l’accusé: «La cour s’est basée sur l’altération de son discernement après les résultats de ses examens comme quoi c’est une personne qui était en moitié responsable, et moitié irresponsable. Par exemple au moment de l’acte, il était moitié fou et aussi moitié responsable. Ce qui a été aussi bien, il a été reconnu responsable de la mort de mon mari. Ça c’est une bonne chose que nous avons tous accueilli avec satisfaction. Ils ont aussi retenu les propos racistes qu’il a proférés, parce que c’est ce qui a amené tout ».