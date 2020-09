Comme nous l’annoncions précédemment, le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) a annoncé la reprise de ses manifestations à partir du mardi 29 septembre 2020.

Le président de l’Union des Forces républicaines (Ufr), Sidya Touré a profité de cette plénière des opposants à un 3ème mandat, pour tirer à boulet rouge sur le président Alpha Condé.

Malgré « l’exclusion » des partis politiques qui ont décidé de prendre part au scrutin présidentiel du 18 octobre prochain, Sidya Touré pense que la stratégie de l’opposition reste la même.

«La situation dans notre pays reste extrêmement grave, tous les acteurs politiques de l’opposition partagent le même point de vue en cela, ce qui diverge, ce sont les stratégies. Mais, ce qu’on vient de dire, est la position de tout un chacun. Il y a ceux qui ont choisi d’autres formes de lutte. Mais la lutte est la même et a pour objectif, le départ de ce régime et le refus d’une présidence quelconque à vie. Si vous avez épuisé les raisons politiques, juridiques de cela, vous n’avez qu’à regarder votre pays : l’état des infrastructures routières, l’état de la fourniture d’eau, l’électricité, l’état des marchés, la vie des Guinéens au quotidien.

Et, vous comprendrez que ce régime ne nous a strictement rien apporté pendant dix ans. Cela a été une destruction totale, mais je dis bien totale de nos conditions de vie. Regardez dans les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe à Kankan, deux morts la fois dernière pour les problèmes d’électricité, vous regardez Macenta, Boffa, Boké mais partout c’est la même chose. Dix ans après, nous avons perdu ce que le gouvernement de Lansana Conté nous avait laissé. Non content de cela, on est en train de s’attaquer au tissu social même de notre pays en dehors de la sphère politique. On va s’attaquer aux coordinations régionales mais pour faire quoi ? La seule raison, c’est de faire en sorte que les Guinéens commencent à s’entretuer. Alpha Condé n’a absolument, je dis bien absolument, il ne fait aucun cas des populations de ce pays. Alpha gouverne pour lui-même, je l’ai dit aux responsables du RPG. J’ai dit que ce n’est pas pour vous, c’est pour lui seul et unique. Alors, nous n’accepterons pas cela, ce combat continuera sur toutes les formes», a déclaré l’ancien haut représentant d’Alpha Condé.

Contrairement à l’UFDG, au RGD et au Pades, le parti de Sidya Touré a opté pour le boycott du scrutin présidentiel, prévu le 18 octobre 2020.