Invitée, ce jeudi 17 septembre 2020 dans l’émission « les grandes Gueules » de la radio Espace fm, Docteur Makalé Traoré, présidente du parti de l’Action Citoyenne par le Travail s’est exprimée sur ces motivations à se porter candidate à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Selon l’ancienne directrice de campagne du president Alpha Condé , cette participation à l’élection est une démarche républicaine.

« Vous savez c’est pas dans ma nature de me lancer par hasard. On ne va pas à une présidentielle sans se preparer , durant des années j’ai posée des actes, j’ai un parcours au sein de notre population. Donc, rassurez vous que sa fait plus d’un an que je prepare cela et vous le constaterez à travers mon programme de société. Vous vous rendrez compte que je viens avec un document bien structuré pour repondre aux besoins et aux préoccupations des populations. ce n’est pas du tout à la dernière minute qu’un tel engagement se décide. vous ne sortez pas quand les autres sortent , vous sortez quand vous êtes prète à sortir »

Dr Makale Traoré promet qu’une fois élue à la tête du pays, elle va retablir la constitution de 2010 « Je suis convaincue que pour la cohésion sociale et la paix, il faut revenir à la constitution de 2010. C’est pour cela que tout mon programme est bâti sur cette constitution. Je m’engage à gouverner 5 ans dans le respect et pour la memoire des morts et je m’engage également à tout faire pour qu’on revienne à cette constitution ».