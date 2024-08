En réponse à la récente déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a classé la variole du singe (Mpox) comme une urgence de santé publique de portée internationale, le ministère guinéen de la Santé a publié un communiqué le vendredi 16 août 2024, pour informer et rassurer la population guinéenne.

Face à l’augmentation du nombre de cas de variole du singe dans la région africaine depuis le début de l’année, les autorités sanitaires guinéennes affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation de cette maladie dans le pays. Le ministère de la Santé a indiqué que “les équipes d’intervention rapide, les centres des opérations d’urgence, les laboratoires de diagnostic ainsi que les centres de traitement des maladies épidémiologiques sont préparés à prendre en charge d’éventuels cas suspects ou confirmés.”

Le gouvernement guinéen exhorte la population à garder son calme tout en restant vigilante. Les autorités sanitaires rappellent que la variole du singe se manifeste par des éruptions cutanées, de la fièvre, des céphalées, et des douleurs musculaires. Pour prévenir cette maladie, il est recommandé de “limiter les contacts avec des personnes suspectées de maladie, de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon et d’éviter le contact avec les animaux.”

En cas de suspicion de la maladie, le ministère invite la population à “consulter les structures de santé les plus proches et/ou à appeler le Numéro vert 115” pour obtenir de l’aide et des conseils.

“Le Gouvernement tient à rassurer la population que les mesures idoines sont prises pour prévenir la survenue de la maladie dans notre pays,” a souligné le ministère dans son communiqué.