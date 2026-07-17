Finale Argentine-Espagne : Messi face à Lamine Yamal, Thierno Saïdou Diakité voit une affiche “50/50”

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde 2026, prévue le dimanche 19 juillet entre l’Argentine et l’Espagne, le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité livre son analyse des demi-finales et partage son pronostic pour l’ultime rendez-vous de la compétition. Impressionné par le parcours des deux finalistes, il estime que l’affiche s’annonce particulièrement équilibrée, même s’il accorde un léger avantage à l’Albiceleste.

Dans un entretien accordé à Guinée360, Thierno Saïdou Diakité est revenu sur le dernier carré du tournoi. Il s’est réjoui de voir se confirmer une grande partie des pronostics qu’il avait formulés avant le début de la compétition. « Ce dernier carré me réconforte à plus d’un titre. Lors d’un de nos entretiens, en répondant à une de vos questions sur les favoris de la compétition, j’avais pronostiqué les équipes du carré d’as, sauf l’Angleterre. Ces quatre équipes qualifiées méritent amplement leur accession à ce niveau de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Le consultant sportif n’a toutefois pas caché sa déception après l’élimination de l’équipe de France, qu’il aurait aimé voir soulever le trophée pour offrir une sortie en apothéose à son sélectionneur. « Je regrette un peu l’élimination de la France à cause de la prochaine retraite de Didier Deschamps, qui aurait mérité de raccrocher avec le trophée », a-t-il confié.

Analysant les demi-finales, Thierno Saïdou Diakité affirme avoir été particulièrement impressionné par les prestations de l’Espagne et de l’Argentine, qu’il juge supérieures tant sur le plan collectif que mental. « J’ai été impressionné par les équipes d’Espagne et de l’Argentine. Sans véritablement forcer leur talent, mais avec une parfaite maîtrise collective, les Espagnols sont facilement venus à bout des Français, pourtant présentés comme les grands favoris de ce Mondial », a-t-il expliqué.

À propos de l’Albiceleste, il met en avant sa force de caractère. « Les Argentins ont démontré du caractère pour revenir au score et battre les Anglais dans le temps additionnel », a-t-il souligné.

Pour la finale prévue dimanche, le consultant refuse de désigner un favori, estimant que les deux sélections possèdent des arguments de poids. « Pour cette finale, je donne 50/50 à ces deux équipes. Avec, de part et d’autre, un Lamine Yamal et un Lionel Messi, il est difficile de désigner un vainqueur », a-t-il estimé.

S’il devait néanmoins faire un choix, Thierno Saïdou Diakité miserait sur l’Argentine, en raison de sa capacité à renverser les situations les plus compliquées. « Si vous m’obligez à désigner un vainqueur, je pencherais pour l’Argentine, qui semble être une équipe miraculée lors de ses précédents matchs. Au moment où elle est en péril, elle trouve toujours les ressources pour gagner », a-t-il conclu.

Pour rappel, la finale de la Coupe du monde 2026 opposera l’Argentine de Lionel Messi à l’Espagne de Lamine Yamal, le dimanche 19 juillet à 19 h GMT, au New York New Jersey Stadium.