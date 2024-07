Dans une initiative humanitaire saoudienne pionnière, le Centre d’aide et de secours humanitaire du Roi Salman a lancé le programme de bénévolat ‘Nour Al-Saudia’ pour lutter contre la cécité et les agents pathogènes dans la préfecture de Dubréka en République de Guinée. Le programme se déroule du 14 au 20 juillet 2024.

Lors de la cérémonie de lancement, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en République de Guinée, Dr Fahad ALRSHIDY, a déclaré que cette campagne médicale, composée de médecins et de consultants équipés des technologies laser les plus avancées, examinera 5 000 patients atteints de cécité, effectuera environ 500 opérations chirurgicales utilisant des techniques laser de pointe, fournira 1 000 paires de lunettes gratuites et distribuera 500 000 outils et gouttes ophtalmiques aux personnes dans le besoin.

L’ambassadeur saoudien a ajouté que cette campagne fait partie des projets humanitaires et de secours mis en œuvre par le Royaume, représenté par le Centre d’aide et de secours humanitaire du Roi Salman, pour soutenir le secteur de la santé et aider les patients et les personnes atteintes de maladies oculaires en République de Guinée.

De son côté, le gouverneur de la région, le Colonel Aboubacar Sidiki Traoré, a accueilli l’ambassadeur saoudien et la délégation du Centre d’aide et de secours humanitaire du Roi Salman. Il a également exprimé sa profonde gratitude, au nom du Président de la République, le Général de corps d’Armée Mamadi Doumbouya, au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane bin Abdulaziz Al Saoud, et à son Prince héritier, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salmane bin Abdulaziz, pour l’aide apportée par le Royaume dans l’enrichissement et le renforcement des relations diplomatiques et fraternelles entre les deux pays depuis l’indépendance de la Guinée.