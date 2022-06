S’exprimant sur la manifestation annoncée par le FNDC le 23 juin prochain, Elie Kamano a fait croire que cette structure est frustrée par le fait de ne pas avoir eu de postes au sein du gouvernement de la transition. C’était ce vendredi 17 juin 2022, sur les ondes de la radio Espace.

«Le Front national pour la défense de la Constitution a divorcé avec le CNRD, parce qu’on leur a refusé des portefeuilles. Ils (les membres), réclamaient la tête du CNT et plusieurs autres portefeuilles. Et le président n’a pas répondu à leur requête, cela a amené le divorce», a-t-il laissé entendre.

«Si le FNDC avait été la tête du CNT on allait pas assister à cette frustration aujourd’hui. Il faut qu’on se dise la vérité. Si les 10 postes demandés par le Front avaient été obtenus on ne serait pas dans ce plan», a signalé Elie Kamano.

Aux yeux des observateurs, le CNRD est dans une logique de mettre hors-jeu, les anciens leaders politiques. Élie Kamano quant à lui estime que ces leaders politiques ont fait leurs preuves. Il souhaite que la jeunesse reprenne le flambeau afin de régler les problèmes dont souffre la Guinée.

«Pour moi les anciens leaders doivent être écartés et laisser enfin la place aux jeunes qui sont dans la course. On ne peut pas refuser une jeunesse qui n’a pas encore fait ces preuves. Le contexte politique dans lequel nous sommes, cette classe politique vieillissante ne peut pas être la solution aux problèmes de la Guinée.»