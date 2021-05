Le gouverneur de la ville de Labé a réagit sur la culture de la paix dans sa région. Selon Madifing Diané la population de cette ville a fait une prise de conscience et la paix est entrain de s’instaurer. Il se réjouit de cette avancée. Il l’a fait savoir ce lundi 17 mai 2021 dans l’émission “le perroquet” de la radio Évasion Fm

« Je me réjouis particulièrement de la paix qui commence à s’instaurer dans cette région. À travers les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la protection de la population contre toute sorte de violence la paix deviens de mise dans cette localité . Pendant ces derniers temps il y’a eu des agitations un peu partout dans le pays. Mais ma région qui est réputée dans le domaine a observé sans s’y mettre ce qui veut tout simplement dire que la paix commence à s’instaurer dans cette région » a fait attendre Madifing Dianè avant de poursuivre.

« C’est la prise de conscience qui a prévalut à cette paix. Les années que j’ai passé à Labé m’ont prouvé à suffisance que ce n’est pas une région de violence . Ce sont les problèmes politiques, l’égoïsme dans la politique c’est ce qui a amené les violences passées. Et aujourd’hui cette population a fait une prise de conscience totale » dit il.

Le gouverneur de la ville de Karamoko Alpha mô Labé a aussi mis l’accent sur la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Selon lui si cette fermeture des frontières fait autant de bruit, c’est tout simplement parce que le Fouta est le plus grand commerçant du pays.

« Je ne suis pas commerçant, je suis administrateur, j’apprécie, je donne mon rapport. Je n’ai pas besoin de passer sur les antennes pour dire ceci et cela. J’affirme avec conviction que cette fermeture n’est pas parce que nous sommes complaisants non. Cette fermeture repose sur des menaces réelles parce que des armes ont été saisies via cette frontières. C’est pourquoi il a fallu fermer cette frontière. C’est pour préserver la paix. Si cela fait beaucoup de bruit c’est parce que tout simplement le Fouta est le plus grand commerçant sinon les autres frontières aussi sont fermées» a t’il conclu.