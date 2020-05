Il s’agit d’un workshop virtuel, dont l’objectif principal est de renforcer les connaissances et compétences des bénéficiaires dans les techniques de marketing digital. Ce premier atelier de formation virtuelle sur le Marketing digital a été lancé jeudi 14 mai par le Centre du commerce international (ITC), dans le cadre du programme INTEGRA (financé par l’Union européenne).

30 jeunes ont été bénéficiaires de cette formation. Ils sont issus de plusieurs villes de la Guinée notamment, Conakry, Boké, Kindia, Labé, Mamou, Kankan et N’zérékoré). Le formation leur permettra de s’organiser pour exploiter tout le potentiel des outils du marketing digital afin de maintenir et faire croitre leurs activités surtout, en cette période de pandémie.

« Cette formation nous permet d’assurer la continuité de nos activités en cette période de pandémie du COVID-19. Nous avons mis en place un programme exceptionnel qui permet gratuitement aux jeunes guinéens de participer à nos activités de formation à distance, à travers l’organisation de ce genre d’atelier virtuel (Webinaire) », a édifié Mamadou Bobo Bah, expert en charge des TICs et services à ITC au sein du programme INTEGRA.

Cet atelier virtuel s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’employabilité des jeunes à travers la formation professionnelle et le développement de compétences générales en vue d’une meilleure qualification professionnelle. Ainsi, la formation à distance au format novateur, combinant webinaires (séances collectives en ligne) et travail individuel, leur permettra de s’organiser afin d’exploiter tout le potentiel des outils du marketing digital.

Durant deux jours, les bénéficiaires ont acquis des compétences sur le processus d’acquisition des clients en ligne, de développer leur audience via Facebook, Twitter, ou WhatsApp Business et à construire une stratégie marketing efficace.

Néné Cissé est gérante de ALBOU CONFITURES, étant bénéficiaire, elle témoigne :

« C’est un très bon atelier. Ça a d’abord été pour moi une découverte. J’entendais souvent parler de marketing digital mais sans vraiment savoir c’était quoi. Mais là, je comprends l’impact réel du marketing digital. À quoi vraiment il pourra servir pour nous aider à élargir la cible que nous avons. »

C’est une opportunité de faire découvrir le marketing web aux jeunes entrepreneurs guinéens « parce que moi je suis passionné de ce domaine à peu près depuis une année. La formation de ITC m’a permis en gros d’élargir mon champ de compétence et de découvrir de nouveaux outils avec desquels, je peux définir soit ma stratégie, soit mes différentes prestations que je fais », s’est réjoui Abdoulaye Camara, co-fondateur de Thedatax, une agence digitale web.