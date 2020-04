Décès de Salif Kébé: Alpha Condé présente ses condoléances

Dans un communiqué publié ce 17 avril 2020, par la présidence de la république, le président Alpha Condé a « dans une profonde douleur » annoncé le décès de Me Salif Kébé, président de la CENI.

Pour la présidence de la république, « au cours de ces dernières années, Me Salif KEBE a apporté son expertise dans le cadre du processus électoral dans notre pays. Dans un contexte difficile, souvent contradictoire, et malgré l’adversité, il a su garder un comportement calme et une politesse à toute épreuve. »

Le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l’illustre disparu, à ses collaborateurs de la CENI, au Barreau de Guinée dont il est issu, au Gouvernement et au peuple de Guinée.