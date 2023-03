En prélude au mois du ramadan, Guinee360.com a interrogé un nutritionniste travaillant à l’Institut de nutrition et de la santé de l’enfant à Donka. Quels sont les aliments recommandés ? Est-il bon de boire du thé ? Comment éviter les brûlures d’estomac ? Dr Aboubacar Bangoura répond aux questions et donne des conseils aux jeûneurs. Interview !

Guinee360.com : Le ramadan c’est dans une semaine. Quels sont les aliments recommandés à celui qui jeûne ?

Dr Aboubacar Bangoura : Le jeûne recommande une préparation physique et sanitaire. Le premier élément à observer au cours de cette période est d’équilibrer l’alimentation. Quand on dit équilibrer, il faut enrichir en prenant tout aliment riche en protéines, en micro nutriments et en glucides. Pendant le mois de ramadan, les heures de prise de repas changent. Ce qu’on a l’habitude de manger le matin, il faut attendre le soir. Donc, il faut apprendre à s’adapter à ce changement. Sinon, l’estomac sera perturbé. Et la perturbation là on doit l’observer pour un premier temps, mais avec l’équilibre des aliments tout rentrera en ordre.

Est-ce qu’il y a des aliments qui ne sont pas bons pour la santé pendant le ramadan ?

Il n’y a pas une alimentation contre-indiquée pendant le ramadan. Mais il serait bien d’arrêter de prendre le thé (ATAYA), d’éviter de consommer les aliments pourris, mal propres, mal préparés parce que cela va nuire à la santé que ça soit avant, pendant ou après le ramadan.

L’homme doit boire 1 litre d’eau par jour. Si on jeûne toute la journée et qu’on n’arrive pas à boire cette quantité recommandée est ce que cela n’aura des répercussions sur notre santé ?

Pendant le ramadan, il faut éviter de prendre les diététiques comme le Kenkéliba, le thé (ATAYA) la nuit parce que plus tu en prends, plus tu vas uriner, et à force de trop uriner, tu vas te déshydrater. Donc, il faut éviter d’en prendre que ça soit la nuit ou à l’aube.

Quels sont les aliments qui sont recommandés ?

Il faut prendre les aliments hydratants à savoir les tomates ou encore les concombres cela corrige le manque d’eau dans le corps.

Est-il bon de couper le jeûne avec des aliments frais ?

Ce n’est pas recommandé de faire la rupture avec les aliments frais. À la rupture, l’estomac est en sommeil. Pour le réveiller, il faut prendre un aliment tiède un peu sucré. La datte n’est pas mauvaise aussi puisqu’elle contient du sucre. Si vous avez les moyens, couper avec un peu de thé et du citron pour avoir de l’appétit. Le citron est aussi bon quand c’est avec de l’eau chaude ou tiède parce qu’il contient de la vitamine C.

Qu’est-ce qu’il faut pour éviter les brûlures d’estomac ?

Il faut éviter les aliments trop acides et les aliments anti-inflammatoires.

Comment faire pour éviter le ballonnement du ventre pendant le ramadan ?

Pour ça, il faut consommer plus de fruits et ne pas manger jusqu’à remplir l’estomac parce que c’est un processus. Quand on mange la nuit, on se repose, il n’y a pas d’activité à part la respiration et la circulation sanguine. Et puisqu’on ne fait pas de mouvement, la digestion sera lente et très difficile. Donc, mangeons des aliments qui ne sont pas trop lourds pour la digestion.

Est-il bon pour l’organisme de manger tard la nuit ?

Oui, mais manger des aliments légers. Pendant cette période, des maladies vont se réveiller. Consommer la viande rouge la nuit peut réveiller l’hypertension artérielle. Consommer trop de sucre réveille le diabète aussi. C’est pourquoi, si vous tenez mordicus à manger tard la nuit, il faut équilibrer et manger léger.

Certaines personnes perdent du poids pendant le ramadan d’autres non. Qu’est-ce qui explique ça ?

Ça dépend de l’alimentation de la personne. Certaines n’ont pas les moyens de se procurer des aliments riches en vitamines, d’autres y arrivent, mais ils n’arrivent pas à équilibrer.

Comment faire pour ne pas perdre du poids pendant le ramadan ?

Toujours équilibrer les aliments, manger en qualité, éviter les diététiques pour ne pas se déshydrater et faire des mouvements.

Certaines personnes se mettent crachent beaucoup. Est-ce que cela a des répercussions sur l’organisme du jeûneur ?

Il est déconseillé de cracher souvent parce que si vous crachez, vous allez perdre beaucoup d’eau et vous allez être déshydraté. Mais, certains le font pour magnifier le jeûne sinon la bouche doit être humide. La cause de cela peut-être les vers dans l’estomac qui provoque des nausées. Cracher trop nuit à la santé parce que tu élimines l’eau. Éliminez l’eau amène à la déshydratation et qui parle de déshydratation parle de perte de poids.