Le verdict en appel dans le dossier opposant l’État guinéen à l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Ibrahima Kourouma, pourrait être rendu ce mardi 17 février 2026 par la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Initialement programmé pour le 10 février dernier, le prononcé de la décision avait été renvoyé au 17 février. La juridiction avait motivé ce report par le décès d’un proche du président de la formation de jugement, François Kova Zoumanigui.

Poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, l’ancien ministre, qui a exercé ses fonctions sous la présidence d’Alpha Condé, est mis en cause pour un montant estimé à 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars américains.

Au cours des plaidoiries, la partie civile avait sollicité la condamnation du prévenu au paiement de cinq milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice évalué à 612 milliards de GNF. Elle a également évoqué un « préjudice moral considérable » et dénoncé « l’humiliation de l’État éducateur ».

Les représentants de l’État avaient en outre demandé à la Cour d’infirmer la décision de relaxe concernant le détournement de fonds, de retenir l’accusé dans les liens de la culpabilité pour enrichissement illicite, d’ordonner la restitution des sommes incriminées ainsi que la confiscation des biens, et de statuer sur la réparation intégrale du préjudice allégué par la République.

La décision finale portrait donc tomber dans les prochaines heures, afin de mettre un terme à une procédure judiciaire suivie de près par l’opinion publique.