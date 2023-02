Suite à la manifestation du FNDC de ce jeudi 16 février 2023, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé menace de suspendre les partis politiques et/ou de retirer leurs agréments.

La manifestation du FNDC de ce jeudi s’est soldée par des violences dans plusieurs quartiers de Conakry. Le ministre prend à témoin, la communauté nationale et internationale de l’usage des méthodes appelant à la violence et à la déstabilisation du vivre-ensemble des Guinéens par certains individus à partir de l’étranger pour tenter vainement de saper l’autorité de l’Etat et la paix publique avec le concours de certains acteurs politiques en violation de leurs obligations légales.

Le Mory Condé prévient qu’ « en application de la loi organique L91 002 CR en date du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques en République de Guinée et de la loi L2005 013 AN en date du 04 juillet 2005 régissant les associations en République de Guinée, les organisations politiques sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des procédures judiciaires par les autorités compétentes se verront appliquer des sanctions allant de la suspension jusqu’au retrait de leurs agréments ».

L’intégralité de la déclaration ci-dessous :