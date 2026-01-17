Élu président de la République avec 86,72 % des suffrages à l’issue du scrutin du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya a été officiellement investi ce samedi 18 janvier 2026.

Conformément à l’article 59 de la Constitution, le chef de l’État a prêté serment devant la Cour suprême lors de la cérémonie solennelle d’investiture. Dans sa déclaration, il s’est engagé en ces termes:

« Moi, Mamadi Doumbouya, Président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice ; d’exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont confiées dans l’intérêt supérieur de la Nation ; de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ; de préserver, en tout lieu et en toute circonstance, la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale ; de défendre les institutions de la République, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. »

La cérémonie s’est tenue au stade Général Lansana Conté de Nongo, en présence de plusieurs chefs d’État africains, de hauts responsables des institutions nationales ainsi que de délégations diplomatiques accréditées en Guinée.