Élu président de la République avec 86,72 % des suffrages à l’issue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, le général Mamadi Doumbouya s’apprête à prêter serment ce samedi 17 janvier 2026 au stade Général Lansana Conté de Nongo, à Conakry.

À l’occasion de cette cérémonie solennelle, la capitale guinéenne accueille déjà plusieurs hôtes de marque, dont des chefs d’État et de gouvernement africains, venus prendre part à l’événement.

Afin de prévenir tout incident et de garantir le bon déroulement de la cérémonie, les autorités ont mis en place un impressionnant dispositif sécuritaire aux abords du stade. Celui-ci mobilise d’importants moyens humains et matériels.

Le dispositif est composé d’éléments de la gendarmerie nationale, de la police, ainsi que des forces spéciales, lourdement équipées. Des pick-up armés et des véhicules blindés sont également visibles autour du site, traduisant le niveau élevé de vigilance instauré pour l’occasion.

Cette sécurisation renforcée vise à assurer la sécurité des invités, des officiels et des populations, dans un contexte marqué par l’importance symbolique et politique de cette investiture.