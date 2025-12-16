UBA renforce son équipe dirigeante et annonce des nominations clés au Conseil exécutif ainsi que des départs à la retraite, effectifs au 1er janvier 2026

Des nominations stratégiques qui soulignent l’engagement d’UBA en faveur de l’innovation, de l’expérience client et du leadership continental dans les services financiers.

Les nouveaux dirigeants cumulent plus de 70 années d’expérience.

United Bank for Africa Plc (UBA) a annoncé d’importants changements au sein de son Conseil exécutif, à la suite de l’achèvement du mandat de quatre Directeurs exécutifs de longue date. Ces départs à la retraite, effectifs au 1er janvier 2026, concernent le Directeur général adjoint, M. Muyiwa Akinyemi, ainsi que les Directeurs exécutifs Mme Abiola Bawuah, M. Alex Alozie et Mme Sola Yomi-Ajayi.

Conformément à la solide stratégie de succession et de développement du leadership d’UBA, le Conseil a approuvé la nomination de trois nouveaux Directeurs exécutifs — M. Emmanuel Lamptey, M. Tosin Adewuyi et M. Chidi Okpala — avec prise d’effet au 1er janvier 2026, sous réserve de l’approbation réglementaire de la Banque centrale du Nigéria (CBN).

Nominations exécutives :

M. Emmanuel Lamptey – Directeur exécutif, Banque digitale :

M. Lamptey apporte 25 années d’expérience multinationale et transversale couvrant la banque de détail et la banque d’entreprise, la gestion d’actifs, le courtage en valeurs mobilières, les retraites, l’assurance et la microfinance, avec des opérations dans plus de 30 pays africains.

Leader reconnu de la transformation digitale, de l’amélioration de l’expérience client et de l’excellence opérationnelle, il a occupé plusieurs postes au sein de conseils d’administration, exécutifs et non exécutifs, dans et hors du secteur des services financiers.

M. Lamptey est diplômé de la Harvard Business School, Fellow de l’Association of Chartered Certified Accountants (Royaume-Uni) et titulaire d’une licence en commerce de l’Université de Cape Coast, au Ghana.

M. Tosin Adewuyi – Directeur exécutif, Banque d’entreprise :

Fort de plus de 25 ans d’expérience en Afrique subsaharienne — dont plus de 15 ans à des postes de direction, avec des fonctions approuvées par la FCA et la CBN à Londres et à Lagos — M. Adewuyi a piloté les relations clients senior auprès d’une clientèle corporative et souveraine diversifiée.

Il a constitué des équipes très performantes, mené des redressements d’activités et occupé des fonctions stratégiques dans le financement structuré du commerce, la banque d’investissement et de financement, les marchés de capitaux de dette, la couverture des institutions financières et la banque correspondante.

M. Adewuyi est Fellow de l’Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), titulaire d’une licence (avec mention) en économie et comptabilité de l’Université de Manchester, membre honoraire du Chartered Institute of Bankers of Nigeria et ancien élève de la Wharton School.

M. Chidi Okpala – Directeur exécutif, UBA Nigéria :

Avant sa nomination, M. Okpala occupait le poste de Directeur exécutif en charge des paiements, de l’intégration du groupe et de la stratégie chez Heirs Holdings, où il assurait le leadership des activités de paiement du Groupe tout en supervisant des investissements stratégiques dans la technologie et la santé.

Doté d’une vaste expertise en paiements, innovation financière, stratégie d’entreprise et développement d’écosystèmes, il a favorisé le développement de plateformes évolutives et la création de valeur inter-entreprises à travers l’Afrique.

M. Okpala compte plus de 20 ans d’expérience bancaire et est titulaire d’une licence en finance, d’un MBA en banque et finance, ainsi que d’un master en leadership et stratégie de la London Business School, où il est Sloan Fellow.

Déclarations du Président du Groupe, Tony Elumelu

Commentant ces nominations, le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a déclaré : « Je félicite les nouveaux Directeurs exécutifs pour leurs nominations. Le Conseil est convaincu qu’ils apporteront l’expérience, la profondeur et la capacité d’exécution nécessaires pour s’appuyer sur les bases solides posées par leurs prédécesseurs et pour propulser UBA dans sa prochaine phase de croissance. »

M. Elumelu a également exprimé sa reconnaissance aux dirigeants partant à la retraite : « J’adresse mes sincères remerciements à nos Directeurs exécutifs partant à la retraite pour leurs années de service dévoué et leur engagement indéfectible. Chacun a joué un rôle important dans la croissance et le succès d’UBA. Au nom du Conseil, je les remercie pour leurs contributions et salue l’impact qu’ils ont eu. Ils demeurent des membres précieux de la famille UBA et des ambassadeurs durables de nos valeurs. »

La banque africaine d’envergure mondiale a également annoncé d’autres nominations au sein de la direction exécutive du Groupe :

M. Vikrant Bhansali, Directeur exécutif du Groupe, Banque internationale :

Avant sa nomination à ce poste, Vikrant était directeur général de United Bank for Africa Plc à Dubaï, où il dirige les opérations du Moyen-Orient et l’expansion stratégique de la banque dans la région. Fort de plus de 25 ans d’expérience bancaire internationale couvrant l’Afrique subsaharienne, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Inde, il apporte une expertise approfondie des services financiers transfrontaliers et des marchés émergents.

M. Joel Owoade, Directeur des risques du Groupe :

M. Owoade cumule plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des services financiers, avec une solide expertise en gestion du risque de crédit, planification stratégique et conformité réglementaire. Il est titulaire d’un master en banque et finance de l’Université d’Ibadan (Nigéria) et est membre de l’Institute of Chartered Accountants of Nigeria depuis 1991. Il est également vice-président du Chartered Risk Management Institute of Nigeria. Son parcours académique et ses qualifications professionnelles lui confèrent une compréhension approfondie du paysage financier.

M. Samuel Ocheho, Directeur exécutif du Groupe, Trésorerie et Institutions financières :

Samuel est un dirigeant chevronné des marchés financiers avec plus de 27 ans d’expérience couvrant la banque, le trading et la gestion d’investissements. Au cours de sa carrière distinguée, il a dirigé avec succès des portefeuilles financiers diversifiés et de grandes équipes au Nigéria et en Afrique de l’Ouest. Son expertise englobe la gestion de la liquidité, les revenus fixes, les produits dérivés et le change. Reconnu pour son leadership axé sur les résultats, il a constamment généré des performances exceptionnelles, stimulé la croissance des revenus, influencé les comportements de marché et maintenu l’excellence opérationnelle.

United Bank for Africa est présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis. La banque fournit des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, et est un leader de l’inclusion financière et des solutions bancaires axées sur la technologie. UBA est l’un des plus grands employeurs du secteur financier africain, avec 30 000 employés au sein du Groupe et plus de 50 millions de clients dans le monde.