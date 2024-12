L’identité du meilleur joueur africain de l’année 2024 sera révélée ce lundi 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Parmi les cinq prétendants en lice pour décrocher ce prestigieux titre, l’international guinéen Serhou Guirassy se distingue aux côtés d’Ademola Lookman (Nigeria), Achraf Hakimi (Maroc), Simon Adingra (Côte d’Ivoire) et du gardien sud-africain Ronwen Williams. Ces talents de classe mondiale se disputent la reconnaissance ultime du football africain.

Avec des statistiques exceptionnelles, l’attaquant du Syli National semble en bonne position pour décrocher le Ballon d’Or africain cette année. En cas de victoire ce soir, Serhou Guirassy deviendrait le deuxième joueur guinéen à remporter ce prestigieux titre depuis 1972, année du sacre de Chérif Souleymane.

La saison 2023-2024 de Guirassy a été tout simplement impressionnante : il a inscrit 30 buts en 30 matchs avec Stuttgart, toutes compétitions confondues. Il a joué un rôle clé dans la performance exceptionnelle de Stuttgart, qui a terminé vice-champion de la Bundesliga. Sur le plan individuel, l’attaquant guinéen de 28 ans a terminé deuxième meilleur buteur du championnat allemand et cinquième en Europe.

Sa forme éclatante lui a permis de réaliser un transfert de 18 millions d’euros au Borussia Dortmund, où il poursuit sa brillante carrière. Depuis son arrivée, il a inscrit 12 buts, dont 6 en Ligue des champions, confirmant sa place parmi les meilleurs attaquants européens.

En sélection, l’attaquant de Dortmund a également brillé lors des éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. En quatre apparitions avec le Syli National, Guirassy a inscrit 6 buts. Bien que la Guinée ait été éliminée lors des qualifications, il a terminé deuxième meilleur buteur, derrière le Marocain Brahim Diaz (7 buts).

Malgré une expérience décevante lors de la dernière CAN, Serhou Guirassy reste l’un des grands favoris pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Son parcours exemplaire témoigne de sa régularité et de son talent, des qualités qui pourraient bien le propulser tout en haut du football africain.

La cérémonie des Prix CAF 2024 s’annonce comme un événement mémorable, célébrant l’excellence du football africain sous toutes ses formes. En plus du Ballon d’Or, plusieurs autres distinctions seront attribuées, notamment pour le Meilleur Entraîneur, la Meilleure Équipe Nationale et le Meilleur Club.