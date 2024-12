La cérémonie des CAF Awards 2024 s’est tenue ce lundi 16 décembre 2024 à Marrakech au Maroc. Après des mois de suspense, c’est finalement Ademola Lookman qui a été sacré ballon d’or africain de la saison sportive 2023-2024.

Serhou Guirassy l’a rêvé, Achraf Hakimi l’a espéré, mais sans grande surprise, c’est bien le Nigérian Ademola Lookman qui a décroché le plus prestigieux titre individuel du football africain.

L’attaquant né à Londres a connu une année 2024 exceptionnelle avec la finale de la CAN 2024, mais son triplé historique lors de la Finale de Ligue Europa contre Bayer Leverkusen a certainement marqué les esprits et des points pour lui.

Le Nigérian et finaliste malheureux de la CAN 2024 Ademola Lookman remporte ce prix pour la première fois et succède à son compatriote Victor Hoshimen. Une récompense expliquée par son apport décisif pour les Super Eagles et pour son club de l’Atalanta Bergame.

Ademola Lookman aurait pu être inquiété par l’international guinéen, Serhou Guirassy, exceptionnel buteur avec Stuttgart puis avec Dortmund et le Syli national.

Mais l’attaquant guinéen n’a rien remporté avec ses équipes cette année. Il paie sans doute les frais de la non qualification de la Guinée à la CAN 2025 après une édition 2024 qu’il a disputée sur un pied à cause d’une blessure.