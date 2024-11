La Haute Autorité de la Communication (HAC) a clôturé une retraite de quatre jours, tenue à Kindia du 12 au 15 novembre 2024. Cette rencontre, organisée dans la cité des agrumes, avait pour objectif principal d’élaborer le plan opérationnel 2025 de l’institution.

Elle a permis aux commissaires de la HAC de réfléchir et d’ajuster leurs stratégies pour renforcer la régulation des médias en Guinée.

Au terme des travaux, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a réaffirmé que la presse guinéenne jouit de liberté sous le régime du CNRD, tout en insistant sur l’importance de la responsabilité des journalistes.

“Je voudrais, et c’est un témoignage, dire que dans notre pays, la presse est libre. Et je recommande qu’elle soit de plus en plus responsable”, a-t-il déclaré.

Le président de la HAC a également adressé ses remerciements au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour “les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’institution en charge de la régulation des médias en Guinée”.