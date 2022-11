Le dialogue inter-guinéen se déroulera à Conakry du 24 novembre au 14 décembre prochain à en croire un communiqué publié par les facilitatrices. L’équipe de Dr. Makalé Traoré a déjà adressé des courriers d’invitation aux différentes coalitions politiques pour leur participation à ce dialogue.

S’exprimant sur le sujet, le président du parti PRP a fustigé cette démarche. Pour Rafiou Sow, les facilitatrices accompagnent le CNRD et le gouvernement dans sa politique de confiscation du pouvoir.

« On comprend que c’est elles-mêmes qui conseillent au Premier ministre à aller de l’avant, de nous ignorer, mais nous aussi nous allons continuer à les ignorer prendre les dispositions qu’il faut pour que la CEDEAO et la communauté internationale nous aide à ce qu’il y ait ce cadre de dialogue », souligne le leader politique.

Selon lui, les coalitions politiques ne répondront pas au courrier des facilitatrices pour la simple raison qu’elles ne reconnaissent pas ces dames.

Rafiou Sow prévient par ailleurs, qu’un dialogue n’est pas envisageable sans la satisfaction des 10 points de revendications inscrits dans le mémorandum du quatuor.

« Nous ne reconnaissons pas ces facilitatrices, nous n’allons même pas répondre à ce courrier. Nous avons l’impression que ces facilitatrices sont dans l’esprit du CNRD. C’est-à-dire confisquer le pouvoir et éliminer des leaders. Et ça nous ne pouvons pas accepter. Je pense qu’il faut que les préalables du quatuor et de l’ensemble des forces vives doivent être pris en compte avant qu’on parle du dialogue », estime Rafiou Sow.