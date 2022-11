C’est une décision qui vient de tomber. La CORED pilotée par Mamadou Sylla, vient d’annoncer la suspension de ses activités au sein du quatuor.

Dans sa déclaration rendue publique ce mercredi 16 novembre 2022, la CORED a dit avoir appris avec «étonnement» le tweet du président Sidya Touré, concernant le courrier que le premier ministre a adressé au coordinateur du quatuor.

Pour la coalition, en s’attaquant au titre de coordinateur, «unanimement attribué à l’honorable Mamadou Sylla par l’ensemble des responsables des quatre coalitions présents à la réunion du 10 novembre 2022 avec le premier ministre, chef du gouvernement, seul président des coalitions politiques du quatuor présent en guinée et en reconnaissance des efforts qu’il ne cesse de déployer pour la cohésion et la réussite de l’entité politique. Cette réaction peu courtoise à l’endroit d’Elhadj Mamadou SYLLA est l’illustration parfaite de la non reconnaissance de tous les efforts de la CORED Guinée et de son président dans la mobilisation des leaders politiques du quatuor pour la défense des droits de l’homme, des libertés et le retour à l’ordre constitutionnel.»

La coalition déclare qu’en organisant les réunions du quatuor au siège de la CORED-Guinée, le président Mamadou Sylla prend tous les risques face au CNRD: «Les interpellations qui ont suivi la dernière réunion tenue le 17 octobre 2022, en présence du président de la CORED-Guinée et de certains leaders politiques au nombre de 9, constituent une preuve éloquente de ces risques. Après la rencontre du premier ministre, le 14 novembre dernier, le président Mamadou Sylla, pour montrer sa bonne foi, a immédiatement notifié aux présidents des coalitions membres du quatuor en sollicitant une réunion d’urgence à ce propos, le mardi 15 novembre 2022. Malheureusement, la réunion a été écourtée en raison du mépris des deux leaders en exile envers le président de la CORED-Guinée en refusant la tenue de ladite réunion annoncée urgente. Pourtant, Mamadou Sylla voulait simplement partager les détails du contenu de sa rencontre avec le premier ministre.

Eu égard de ce qui précède, la CORED-Guinée, réunie en ce jour 16 novembre 2022, à son siège, suspend sa participation aux activités du quatuor jusqu’à nouvel ordre.»