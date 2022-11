Le ministre de la jeunesse et l’emploi des jeunes, a dévoilé ce mercredi, quelques vastes projets visant l’insertion des jeunes dans la zone de Conakry, notamment celle de l’axe LePrince. L’objectif, à en croire les explications de Lansana Béa Diallo, est de promouvoir la lutte contre la délinquance juvénile.

Le ministre Béa souligne que dans un pays, quand il n’y a pas de travail, c’est difficile d’avoir une jeunesse qui n’arrive pas à se canaliser et à se retenir. C’est pourquoi, dira-t-il, «nous sommes en train de travailler sur un super projet qui s’intitule Émergence Bambéto-Cosa. Un autre à Sangoyah », a dévoilé monsieur Diallo.

C’est un projet qui va amener une nouvelle dynamique, a ajouté le chef du département en charge de la jeunesse, «parce qu’on veut permettre aux jeunes qui sont dans ces quartiers (Bambéto, Cosa, Sangoyah et autres…, Ndlr), d’être des vrais acteurs. D’abord en les amenant vers une dimension de réinsertion socio-professionnelle, tout en les proposant un développement économique à travers lequel ils peuvent s’inscrire dans une dynamique.»

La problématique de la jeunesse guinéenne, indique Béa Diallo : «C’est juste parce qu’on s’en occupe pas. Sinon quand on manifeste pendant les vacances à Bambéto et à Cosa, si ces mêmes jeunes, pendant les vacances, étaient pris en charge, amenés à l’intérieur du pays pour passer des camps de vacances, aller voir les réalités qui se passent là-bas, et participer à des travaux d’intérêt public en les accompagnant, ça allait changer le paradigme dans lequel ils se trouvent. Pour ça, il faut changer de philosophie et d’approche.»

Le ministre Lansana Béa Diallo martèle qu’il faut mettre des écoles de devoir en place en Guinée, pour permettre à tout le monde d’avoir la chance d’accomplir quelque chose dans la vie.

«Ce sont les outils que je vais utiliser, notamment à travers les maisons des jeunes que nous sommes en train de construire », a-t-il confié dans les GG.