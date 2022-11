Un agent de la police de Siguiri a péri au cours d’un braquage que des individus armés effectuaient dans le magasin des orpailleurs au centre-ville, dans la journée du mardi 15 novembre 2022. Ce mercredi, le préfet est revenu sur les circonstances de ce drame.

«C’est hier aux environs de 15 heures qu’un groupe de bandits ont fait irruption dans un magasin des orpailleurs. Lors de la patrouille organisée depuis un certain temps à Siguiri, l’équipe du jour qui est constituée de policiers, sont tombés sur les bandits. D’après le commissaire central qui était du jour, les bandits ont réagi les premiers dès qu’ils ont vu la voiture de la police. Après les policiers à leur tour, ont réagi. Il y a eu des échanges de tirs au cours duquel deux policiers ont été atteints. L’un d’ entre eux n’a pas survécu et l’autre a été évacué sur Bamako. Les deux bandits interpellés, sont mis à la disposition de la brigade de recherche. Parmi les deux, un a succombé à ces blessures aussi. Heureusement qu’ils n’ont pas pu emporter l’argent des orpailleurs», a expliqué le colonel Fodé Soumah.

«D’après les informations que j’ai reçues, ces bandits détenaient des armes de guerre. On n’a pas pu connaître ils étaient au nombre de combien… », a ajouté le préfet de Siguiri.

Le colonel Soumah affirme qu’une enquête sera diligentée sur ce drame afin de trouver et punir les coupables à la hauteur de leurs actes : «L’enquête est ouverte autour de cette affaire. Et le bandit qui a survécu doit être présenté devant le procureur près le tribunal de première instance de Siguiri pour qu’il puisse répondre de ces actes.»

A la question de savoir si la préfecture de Siguiri dispose des moyens nécessaires pour faire face à ce genre de situation, le colonel Fodé Soumah a répondu par affirmatif : «Nous avons tous les moyens nécessaires pour le maintien de l’ordre à Siguiri. C’est pourquoi les patrouilles sont organisées nuit et jour. Et nous avons les yeux rivés sur les citoyens pour combattre les bandits.»