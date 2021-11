Zéro victoire au compteur après les 5 premières journées, la Guinée clôture les éliminatoires de la Coupe du Monde par une lourde défaite (3-0) à Casablanca. Le Syli National s’est ainsi incliné (7-1) sur deux matchs contre les lions de l’Atlas… Humiliant !

4 matchs nuls contre la Guinée-Bissau et le Soudan, et deux grosses défaites contre le Maroc, c’est le bilan du Syli National dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La dernière contre-performance de l’équipe guinéenne date de ce mardi, au Complexe Moulay-Abdallah où elle a vu le Maroc la condamner à une soirée cauchemardesque. MMAEE (21’ et 29’) et El KAABI (60’) ont assuré une victoire marocaine sans suspense. Les Lions de l’Atlas joueront les barrages après un sans faute durant cette première phase (18 points sur 18 possibles).

Côté guinéen, le diagnostic est alarmant. L’équipe a été incapable d’afficher la moindre satisfaction même face à des adversaires normalement à sa portée. Pire, elle s’est illustrée par un manque criard d’idées et d’ambition tout au long de cette campagne. La crise est profonde et le chantier reste énorme avant la CAN pour Kaba DIAWARA et son staff, s’ils continuent l’aventure bien évidemment…

