Ce mercredi 16 octobre 2024, les débats se sont achevés dans l’affaire opposant l’ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, au ministère public et à l’État guinéen devant la chambre de jugement de la CRIEF. L’audience a été reportée au 23 octobre, date à laquelle auront lieu les réquisitions et plaidoiries.

Au cours de cette séance, la cour a examiné un courrier émanant du directeur national du Cadastre, sollicité pour dresser un inventaire des biens de l’accusé. Ce document a confirmé l’existence de plusieurs propriétés à Conakry, incluant un immeuble à Kaloum ainsi que d’autres à Lambanyi et Nongo. De plus, des biens situés à Kankan sont enregistrés au nom des enfants de Mohamed Diané. Cependant, les investigations concernant d’autres parcelles n’ont pas encore été finalisées.

Me Pépé Antoine Lamah, avocat de l’État, a jugé ces éléments suffisants pour clore les débats et ouvrir la voie aux réquisitions et plaidoiries. Le ministère public n’a soulevé aucune objection.

Dr Mohamed Diané, détenu depuis plus de deux ans, est accusé de détournement de deniers publics. Bien que ses avocats se soient retirés en mars 2023 et qu’il ait choisi de garder le silence, l’affaire progresse. La cour a donc fixé la prochaine audience au 23 octobre pour la poursuite de la procédure.