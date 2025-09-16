Alors que les autorités de transition se félicitent des performances économiques et d’un « retour de la confiance », plusieurs rapports publiés en 2025 dressent un tableau beaucoup moins flatteur de la Guinée sur la scène internationale. Gouvernance, corruption, libertés publiques, criminalité financière ou encore cybersécurité : le pays figure parmi les moins bien classés dans la plupart des évaluations.

Libertés publiques en recul

Le Rapport sur l’état mondial de la démocratie 2025 de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) place la Guinée dans le camp des régimes en déclin démocratique. L’étude pointe le report répété des élections promises par les autorités de transition et un « recul marqué » de la liberté de la presse.

Un hub pour le trafic de cocaïne

Un rapport de l’ONG Global Initiative against Transnational Organized Crime souligne que la Guinée est intégrée au « hub occidental » du trafic de cocaïne. Le port de Conakry, deuxième port le mieux connecté de la sous-région, est décrit comme un point stratégique pour la logistique criminelle. Des saisies spectaculaires – plus de 500 kilos en 2022 – confirment la vulnérabilité des infrastructures nationales face aux réseaux transnationaux.

Cybercriminalité : une législation en retard

Le GIABA (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest) note une forte progression de la cybercriminalité en Guinée : fraudes via réseaux sociaux, blanchiment par cryptoactifs et exploitation de failles dans les systèmes de vérification d’identité. Le rapport déplore l’absence d’un cadre légal conforme aux standards internationaux et la non-opérationnalisation de la plateforme nationale de cybersécurité.

Dette opaque et vulnérabilité financière

Dans son rapport Radical Debt Transparency, la Banque mondiale alerte sur la forte proportion de dettes collatéralisées en Guinée – plus de 50 % de la dette extérieure publique. Cette dépendance à des ressources minières mises en gage fragilise la capacité du pays à renégocier ses emprunts en cas de crise.

Le Global Financial and Economic Crime Risk Outlook 2025 classe par ailleurs la Guinée parmi les « Réformateurs réactifs » (126e mondial), un groupe de pays caractérisés par des dispositifs de lutte contre la criminalité financière jugés insuffisants.

Secteur de l’électricité : l’une des plus mauvaises régulations d’Afrique

Selon l’Indice de réglementation de l’électricité 2024 publié par la Banque africaine de développement, la Guinée fait partie des trois pays les plus mal classés du continent, avec un score inférieur au seuil critique de 0,500. Le rapport pointe une régulation sous influence politique et une absence d’indépendance institutionnelle.

Soft power et corruption persistante

Dans l’Indice mondial de soft power 2025 de Brand Finance, la Guinée occupe la 145e place sur 193, derrière des pays en guerre comme le Soudan et la Libye.

Quant à l’Indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International, il classe le pays 133e sur 180, avec un score de 28/100, bien en dessous de la moyenne africaine.

Croissance économique : une exception positive

Seul signal positif : le rapport Africa’s Pulse de la Banque mondiale prévoit pour la Guinée une croissance exceptionnelle de 11,3 % en 2025, l’une des plus fortes d’Afrique subsaharienne. Le pays devrait maintenir cette dynamique à moyen terme, soutenue par l’exploitation minière et la relative stabilité budgétaire.

Un contraste saisissant

En somme, si les chiffres macroéconomiques plaident en faveur d’une dynamique de croissance, la perception internationale de la Guinée reste dominée par des indicateurs préoccupants. Loin de l’image d’« État en réforme » mise en avant par la transition, les rapports de référence soulignent un pays vulnérable, miné par l’opacité, l’insécurité et le recul démocratique.