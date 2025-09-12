Selon le Rapport sur l’état mondial de la démocratie 2025 publié par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), la Guinée fait partie des pays africains en déclin démocratique. Le document dénonce notamment le report des élections promises par les autorités de transition et un recul marqué de la liberté de la presse.

La neuvième édition du Rapport sur l’état mondial de la démocratie, publiée par l’IDEA, dresse un constat alarmant : plus de la moitié des pays du monde ont reculé sur au moins un des indicateurs clés de performance démocratique entre 2019 et 2024. Liberté d’expression, indépendance judiciaire, crédibilité des élections et efficacité parlementaire figurent parmi les domaines les plus touchés.

Dans ce tableau mondial assombri, l’Afrique de l’Ouest illustre la fragilité des transitions politiques. Le rapport cite la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et le Niger parmi les pays où les élections promises ont été reportées, compromettant les engagements de retour à l’ordre constitutionnel. À cela s’ajoute une dégradation de la liberté de la presse dans plus d’un quart des pays de la région.

Le secrétaire général d’IDEA, Kevin Casas-Zamora, alerte sur « une tempête de résurgence autocratique et d’incertitude aiguë » qui fragilise les institutions démocratiques à l’échelle mondiale. Il appelle les pays à « protéger les piliers fondamentaux, comme les élections et l’État de droit, tout en réformant en profondeur la gouvernance pour garantir équité, inclusion et prospérité partagée ».

Malgré ce recul généralisé, certains États africains se distinguent par des avancées notables : le Botswana et l’Afrique du Sud ont consolidé la crédibilité de leurs scrutins, tandis que cette dernière a vu naître son premier gouvernement de coalition nationale.