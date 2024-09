Le meurtre d’Elhadj Hassimiou Diallo continue de bouleverser l’opinion publique. Le dimanche 15 septembre 2024, une vidéo montrant l’arrestation d’un des présumés assassins de l’opérateur économique, tué dans la nuit du 29 au 30 août dernier à Cobaya, a inondé les réseaux sociaux. Dans cette vidéo virale, l’individu se présente comme le neveu du défunt et cite les noms de ses complices.

Le Colonel Mory Kaba, responsable de la cellule de communication du Ministère de la Sécurité, a exprimé ses regrets quant à la fuite de cette vidéo, qui, selon lui, complique l’enquête en cours. « Nous ne savons pas qui a fait fuiter cette vidéo, et cela entrave sérieusement nos enquêtes. Nous ignorons où elle a été tournée ni par qui. Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore mis la main sur l’assassin d’Elhadj Hassimiou », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Le Colonel Mory Kaba a souligné que la vidéo pourrait détourner l’attention et compliquer les recherches. « La publication de cette vidéo, dont l’origine est inconnue, pourrait fausser la perception du public et inciter les véritables coupables à fuir. De plus, nous devons maintenant enquêter sur l’origine de cette vidéo amateur, ce qui complique encore davantage nos efforts », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que toute interpellation dans le cadre d’une enquête ne signifie pas culpabilité. « Nous pouvons émettre des doutes sur plusieurs personnes et les interroger pour voir si elles peuvent nous mener vers le coupable. Si elles ne savent rien, elles sont relâchées. »

Le Colonel Mory Kaba a également précisé que la vidéo en question n’était pas une communication officielle du ministère. Il a insisté sur le fait que les informations diffusées ne doivent pas être considérées comme véridiques sans vérification. « Lorsque nous arrêtons un suspect, nous le présentons officiellement à la presse. Si une vidéo circule sur les réseaux sociaux, elle ne provient pas de nous. Il ne faut pas la prendre pour une vérité absolue », a-t-il affirmé.

Pour l’heure, rien ne permet de confirmer ou d’infirmer que l’homme présenté dans la vidéo est détenu par les services de sécurité ou qu’il est impliqué dans l’assassinat d’Elhadj Hassimiou Diallo. « Aucune structure de la police ne m’a encore confirmé que cet homme est à notre disposition. Il pourrait s’agir d’une diversion ou d’une tentative d’entraver l’enquête. Nous ne comprenons pas encore ce qui se passe », a-t-il conclu.