La question surtout liée au manque d’infrastructures devant permettre à avoir un meilleur cadre d’apprentissage pour les élèves guinéens, a été évoqué en conseil des ministres le jeudi 15 septembre 2022.

Le président de la transition a souhaité à ce que des dispositions soient prises pour résoudre ce problème, selon le compte-rendu du conseil fait par le porte-parole du gouvernement: «La réflexion s’est étendue sur les infrastructures scolaires qui sont manifestement en nombre insuffisant. Pour le président de la transition, il convient à tout prix de résoudre les problèmes d’ensemble liés à l’école guinéenne», a-t-il indiqué.

Récemment, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a annoncé le recrutement de plus de 200 enseignants avant la rentrée scolaire prévue le 4 octobre. Sur cette initiative du ministre Guillaume Hawing et par rapport à d’autres besoin de recrutement des fonctionnaires à la fonction publique, le président de la transition a donné des préalables.

«Le Chef de l’Etat reste catégorique sur l’exigence d’une réelle maitrise des effectifs de la fonction publique avant tout nouveau recrutement et instruit à cet effet au premier ministre et à son gouvernement d’inviter tous les fonctionnaires et contractuels de l’Etat à prendre leur carte d’identité biométrique avant la fin du mois de février 2023 et de subordonner le paiement des salaires à partir du mois de mars 2023 à la présentation de la dite carte d’identité biométrique», a martelé le porte-parole du gouvernement.

Après l’étape des enseignants, le colonel Mamadi Doumbouya a également instruit à son ministre de l’enseignement pré-universitaire et d’autres acteurs qui l’accompagnent, à s’impliquer pour que, « les élèves et étudiants candidats aux différents examens soient en possession de leur carte d’identité biométrique pour participer aux examens ».

Sur le cas particulier des établissements d’enseignement public, le président de la transition a mis l’accent sur le déficit d’enseignants « qui se profile à l’horizon », rapporte Ousmane Gaoual Diallo.

«Il a invité le Ministre en charge de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation à faire le point sur la situation réelle des enseignants.»