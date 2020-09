« Ne brûle pas ma maison », est l’appellation par laquelle on pourrait identifier cette association qui se donne pour vocation de faire de l’axe Leprince, une zone de paix avant, pendant et après l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

« Informations, sensibilisation et formation des jeunes de l’axe sur la paix pour arrêter enfin les violence », c’est le thème que les membres de cette structure ont développé ce mercredi 16 septembre à la maison de la presse.

En face des médias, ces jeunes ont expliqué leur mission à quelques semaines de l’élection présidentielle. Ils indiquent que leurs activités seront accentuées sur les sensibilisations dans la zone à risque communément appelée » l’axe » pour une continuité durable dans la paix.

« On va procéder au lancement d’une campagne de sensibilisation sur la culture de la paix et la non violence en période électorale qui a pour slogan « objectif zéro violence ». L’actualité oblige quand on sait que les Guinéens s’apprêtent à aller aux urnes et souvent les jeunes sont manipulés par des politiciens malveillants , c’est dans ce cadre que nous comptons conscientiser ces jeunes », a fait savoir le coordonnateur, Bakary Doumbouya.

Les membres de cette structure espèrent qu’après cette sensibilisation, les jeunes de l’axe deviennent des ambassadeurs de paix au sein de leurs communautés respectives.

« La paix et la sécurité se construisent et y s’entretiennent constamment avec la volonté de tout un chacun. Elles sont des leviers pour un développement sociale équilibré », a conclu le coordonnateur.

Adama Hawa Bah