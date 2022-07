Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), reproche à Ibrahima Kassory Fofana, d’avoir détourné 46 293 655 de dollars, dans le cadre de l’appui de la MAMRI à l’ANIES par rapport à la procédure d’urgence pour supporter l’épidémie Covid19. Les responsables dudit parquet ont publié ce montant hier vendredi 15 juillet, au cours d’une conférence de presse.

Cette communication de la CRIEF a créé un espace de réflexion et de méditation chez les responsables du bureau exécutif du Rpg Arc-en-ciel, selon Saloum Cissé.

Toutefois, le secrétaire général du Rpg a annoncé que la direction nationale va se retrouver dans un bref délai pour essayer de tirer les leçons. Il signale que le Rpg Arc-en-ciel et ses alliés vont analyser la situation et prendre des dispositions adéquates.

«La lutte politique est complexe. J’aime le dire souvent, la vie politique est comme si tu te mettais en face d’une montagne, c’est la partie qui est en face de toi que tu peux définir mais l’autre côté de la montagne, tu ne peux pas le décrire. Alors c’est pourquoi quand les problèmes se posent, il faut essayer de prendre un peu de recul et réfléchir avant d’agir. Donc, nous sommes à ce stade», a ajouté Saloum Cissé, au cours d’une rencontre au siège du parti ce samedi 16 juillet, en lieu et place de l’assemblée, qu’ils (responsables du parti), disent avoir reporté à cause du décès de leur ami, l’ancien président angolais, José Eduardo dos Santos.

Mamadou Kouyaté