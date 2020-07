La 3e dynamique, le mouvement Elazologa et la Jeunesse citoyenne pour la défense des acquis de la République regroupés au tour d’une “plateforme revendicative” exigent une redéfinition des objectifs du Fndc afin de pouvoir empêcher Alpha Condé de briguer un 3e mandat.

Dans une déclaration, mardi 14 juillet 2020, les membres de “la plateforme revendicative du Fndc” demandent aux partis politiques membres du Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) de clarifier leur position. “Nous demandons plus de clarté dans le positionnement des leaders politiques de l’opposition ainsi que tous les autres leaders membres du Fndc afin que le mot d’ordre soit compris par tous de la même façon. Ce, afin d’éviter de perdre le contrôle que nous avons sur la base et de préserver nos forces pour la bataille finale. Nous ne voulons plus et, d’ailleurs, la base ne voudra plus sortir si l’objectif de la manifestation n’est pas clairement défini par l’ensemble des leaders et que chacun de son côté donne cette instruction à ses militants. Nous réclamons une déclaration claire et nette sans ambiguïté et souhaitons vivement la participation active de chacun des leaders dans l’accomplissement de cet objectif”.

Faisant référence à la manifestation projetée par le Fndc, la plateforme révendicative suggère l’implication de tous les acteurs. “C’est ensemble que nous pouvons demander le départ d’Alpha Condé et obtenir une transition démocratique en Guinée. Dans le cas contraire, il ne sera pas facile de mobiliser ni la base, ni les militants pour la manifestation le 20 juillet 2020 et les manifestations d’après”.

Par ailleurs, la plateforme demandons également à la coordination du Fndc de surseoir à toute manifestation jusqu’à la clarification de la candidature du professeur Alpha Condé. D’instaurer un dialogue à l’interne “pour mieux unifier et mobiliser toutes les forces dans le but de bien préparer l’assaut final pour le départ d’Alpha Condé et assurer une alternance démocratique apaisée”.

Au gouvernement, la plateforme révendicative exige de “libérer sans condition et sans délai tous les détenus du Fndc et plus largement les détenus politiques. De mettre en place une commission d’enquête indépendante sur toutes les exactions et les tuéries survenus lors des manifestations du Fndc. D’assister les blessés alités ainsi que les familles endeuillées”.

Adama Hawa Bah