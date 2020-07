Dans son adresse à la Nation ce mercredi 15 juillet 2020, Alpha Condé a exprimé ses regrets de constater le non-respect des mesures barrières par certains citoyens.

“Malgré les appels à la discipline et au respect rigoureux des règles édictées par les autorités sanitaires”, le chef de l’Etat “constate avec regret et amertume, le relâchement par endroits des mesures barrières et notamment le non-respect du port du masque en public, la violation des dispositions visant à limiter les rassemblements de personnes ainsi que les déplacements intempestifs de Conakry vers l’Intérieur du pays. Ces pratiques non citoyennes ont eu pour conséquence l’apparition de nouveaux cas dans certaines villes de notre pays jusque-là épargnées », a regretté le président de la République.

Et de poursuivre en exhortant aux élus locaux de s’impliquer dans la sensibilisation de nos populations. “Chaque Guinéen doit être un communicateur. Quand vous voyez un voisin sans masque il faut le sensibiliser. Cette sensibilisation concerne chaque guinéen qui doit veiller au respect des mesures sanitaires au niveau des voisins. Je compte sur vous vous, élus locaux, dans l’accompagnement des médecins. Je compte sur vous tous”, a-t-il conclu.