Le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez la femme, continue de faire des ravages en Guinée, principalement en raison d’un diagnostic tardif et d’un manque d’information. Malgré les avancées médicales, le tabou autour de la maladie et l’accès limité aux soins constituent encore des obstacles majeurs. Pour mieux comprendre cette pathologie, ses causes, les moyens de prévention et les défis liés à sa prise en charge dans le pays, Guinée360 a rencontré le Dr Ben Youssouf Keita, médecin généraliste et chirurgien. Il revient ici sur les réalités médicales et sociales du cancer du sein en Guinée.

Guinée360 : Qu’est-ce que le cancer du sein ?

Dr Ben Youssouf Keita : Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la formation d’une tumeur dans le tissu mammaire, issue d’une multiplication anormale et incontrôlée des cellules, souvent localisées dans les canaux galactophores. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez la femme.

Comment contracte-t-on cette maladie ?

La maladie résulte d’une prolifération anarchique des cellules de la glande mammaire. Ces cellules forment une masse qui peut être bénigne ou maligne. Le cancer évolue souvent de manière silencieuse, sans douleur au début, rendant le dépistage essentiel. Il peut être détecté par autopalpation ou par des examens comme la mammographie.

Quel est le processus de diagnostic et de traitement ?

Dès qu’une masse suspecte est détectée, une biopsie est réalisée. Si le diagnostic est confirmé, le traitement dépend du type et du stade du cancer : chirurgie (tumorectomie ou mastectomie), retrait des ganglions axillaires si nécessaire, chimiothérapie, radiothérapie…

Quels sont les facteurs de risque ?

Le principal danger reste le diagnostic tardif, qui augmente le risque de métastases. Des facteurs hormonaux, notamment les œstrogènes et la progestérone, influencent aussi l’apparition du cancer, avec une incidence plus marquée à partir de 30-40 ans.

À quel âge le cancer du sein peut-il apparaître ?

Il peut survenir à tout âge, même chez les adolescentes, bien que ce soit rare. La vigilance est donc de mise dès la puberté.

Comment effectuer une autopalpation efficace ?

Il s’agit d’un geste simple à faire chaque mois, quelques jours après les règles. Devant un miroir ou sous la douche, on palpe les seins avec la pulpe des doigts pour détecter toute masse inhabituelle. Cela permet de repérer précocement une anomalie, avant même l’apparition de symptômes.

Le cancer du sein peut-il être guéri ?

Oui, surtout s’il est détecté précocement. Plus la tumeur est petite et localisée, plus les chances de guérison sont élevées. À un stade avancé, le traitement est plus lourd (mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie), mais reste possible.

Quels sont les traitements disponibles en Guinée ?

Tous les traitements essentiels sont accessibles dans des centres comme l’hôpital Jean Paul II. La chirurgie, la chimiothérapie et le suivi oncologique y sont assurés par des spécialistes.

Quels sont les défis à relever ?

Le premier est le manque d’information. Il faut renforcer la sensibilisation, notamment en langues locales, et favoriser l’accès à la mammographie. Les cas sont souvent pris en charge tardivement, parfois grâce à l’appui d’ONG.

Que devrait faire l’État ?

L’État a déjà lancé des efforts : des services d’oncologie existent, des médecins sont formés, des appareils de mammographie sont disponibles. Mais il faut aller plus loin, en décentralisant ces services vers les régions de l’intérieur du pays.

Votre message aux femmes ?

Soyez attentives à vos corps. Dès qu’une boule inhabituelle apparaît dans un sein, même indolore, consultez un médecin. Le cancer du sein peut évoluer sans douleur. Des signes comme un mamelon rentré, une peau granuleuse, des rougeurs ou des écoulements doivent alerter. Le dépistage précoce sauve des vies. Faites-vous examiner régulièrement et parlez-en autour de vous. Votre santé est votre plus grand trésor.