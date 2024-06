Après leur sortie à Kankan où ils ont accusé les patrons des médias fermés d’avoir reçu de l’argent de main du général Mamadi Doumbouya, les 2 commissaires à la Haute autorité de la communication (HAC) sont revenus sur leurs propos et ont présenté des excuses. (Courrier).

Nous, Ibrahima Tawel Camara et Djènè Diaby (commissaires à la Haute Autorité de la communication-HAC), décidons, après l’incident regrettable survenu à Kankan, en Haute Guinée, lors de la rencontre avec les médias de cette localité le 12 juin 2024, de présenter toutes nos excuses au Premier Magistrat du pays, Chef de l’État, chef suprême des Armées, le Général Mamadi Doumbouya, au Premier ministre, chef du gouvernement, aux médias et à tout le peuple de Guinée.

Nous regrettons sincèrement avoir tenu des propos déplacés qui n’avaient aucun lien avec l’objectif de la rencontre. L’existence supposée d’une liste d’émargement des patrons de presse à la présidence (liste tenue par Mr Thierno Mamadou Bah, Conseiller Spécial du président) et la descente d’un groupe de militaires dans les rédactions des stations fermées sont entre autres propos qui n’avaient pas leur place dans cet entretien.

Par conséquent, nous demandons humblement à toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir se joindre à nous pour que ce linge sale puisse se laver en famille, et que les uns et les autres puissent revenir à de meilleurs sentiments. Ce qui, sans nul doute,contribuera largement à faciliter le renforcement de la cohésion sociale pendant cette transition sagement conduite par l’Homme du 5 Septembre et ses valeureux compagnons du CNRD. Comme dit l’adage, une faute avouée est à moitié pardonnée.

Nous comptons entièrement sur la contribution de chacun et de tous pour que les choses reviennent à la normale dans le monde de la presse dont les autorités de la transition ont grand besoin pour rendre visibles et lisibles leurs actions dans le cadre d’un retour apaisé à l’ordre constitutionnel dans notre pays.

Les concernés